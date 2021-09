Sonia, madre de Sandra Pica, entra en directo en el 'Deluxe' y atiza a los colaboradores: "Se les ve el plumero"

El jueves pasado, durante la gala de Secret Story, Miguel Frigenti y Sandra Pica protagonizaron una espectacular bronca. El colaborador de Sálvame acusaba a la exparticipante de La isla de las tentaciones de ir enseñando videos íntimos de "su ex" (Tom Brusse) por Mediaset.

Este sábado, 25 de septiembre, Sonia, la madre de Sandra Pica, entraba en directo en Sábado Deluxe y salía en defensa de su hija, no sin antes enviarle un recado a los colaboradores en plató.

Lea también: Frigenti acusa a Sandra Pica de ir enseñando vídeos íntimos ¿de Tom Brusse? por Mediaset: "Es mala persona"

"¿Que tal estas, Sonia?", preguntaba Jorge Javier Vázquez. "Bien. Entretenida viendo como los colaboradores atacan a mi hija porque son amigos de Frigenti. Objetividad cero", respondía ella. "Más de uno... se les ve el plumero", añadía. "¿Estas hablando de Belén Esteban?", preguntaba el presentador. "No, estoy hablando de más de uno", insistía la madre de Sandra Pica.

Sonia, la madre de Sandra Pica, llama al 'Deluxe' y se enfrenta a los colaboradores: "Se les ve el plumero"

A Sonia le parece bien que se apoye a Miguel Frigenti pero "no voy a permitir cosas que no son verdad. Mi hija no muestra ningún vídeo, primero porque no lo tiene y segundo, porque lo que recibe es una fotografía y si la enseñado o no, no lo sé. Soy su madre y sé que no la ha mostrado", advierte.

Lea también: Terelu huye corriendo del plató de 'Secret Story' para no encontrarse con Bigote tras su expulsión

"Es su vida, es su dolor, es su historia y es libre de contar lo que ella quiera. No se ha sentado en un plató ni en julio ni en agosto porque no le ha dado la gana", ha desvelado Sonia, haciendo referencia a que le han llamado varias veces del Deluxe para hablar de este tema y siempre se ha negado.

Lea también: Julen y Sandra Pica dan rienda suelta a la pasión en el primer 'edredoning' de 'Secret Story'

La exsuegra de Tom Brusse también ha querido aclarar que su hija no hace montajes, que le propusieron quedarse en Supervivientes 2021 como concursante y dijo que no: "Fue gratis a Honduras y fue gratis a los platós de televisión", sentenciaba en Sábado Deluxe.

Entidades Sandra Pica Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 2'