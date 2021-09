María Patiño es uno de los personajes fijos de Telecinco. La periodista colabora en Sálvame, presenta de vez en cuando Sábado Deluxe, y cada fin de semana está al frente de Socialité. Este sábado, Patiño revelaba una información sobre su niñez que muy pocos conocían y que no tardaba en provocar reacciones entre los colaboradores del programa y el propio Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando el presentador del Deluxe le preguntó a la colaboradora si le habían ofrecido realizar un reality show sobre su vida, algo que ella negaba. "No, te lo juro, Jorge, me quito la sangre, ¿qué te doy?", le preguntaba al de Badalona para que creyese su palabra.

Esta especie de promesa daba lugar a una anécdota de lo más impactante de María Patiño: "Cuando hice la comunión me regalaron un diario y en la primera página escribí 'Juro que seré Blanca Diva algún día'", y dejó manchado un dedo con sangre como firma de compromiso.

La sorprendente confesión personal de María Patiño en 'Sábado Deluxe'

La confesión no tardaba en provocar la sorpresa de sus compañeros en plató. Jorge Javier Vázquez, por su parte, le preguntaba: "¿Y has conseguido ya ser Blanca Diva?", a lo que ella respondía: "No, estoy en ello", aseguraba la gallega, que se veía obligada a explicar a los espectadores qué es Blanca Diva.

"Cuando estaba pequeña decía que quería ser vedette de mayor y trabajar en un teatro en Gran Vía", empezaba explicando. "Quería bajar las escaleras con plumas, me iba a llamar Verónica Diva, porque me encantaba el nombre de Verónica, pero como iba a tener tanto éxito e iba a cambiar tanto de teatro iba a ser un jaleo para los que ponían las luces, así que decidí acortar el nombre a Blanca Diva", dijo María Patiño.

Después de escuchar la historia de su compañera, Kiko Matamoros no tardaba en reaccionar y, entre risas, afirmaba: "Se cambia de nombre artístico como Tamara Yurena". Por su parte, Jorge Javier Vázquez decía que era "horroroso" el nombre artístico con el que soñaba su compañera. "Blanca Diva es un nombre horroroso".

