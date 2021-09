Terelu Campos, indignada, responde contundente a Edmundo Arrocet: "Yo no tengo miedo de nada"

Desde que Edmundo Arrocet diese por finalizada su relación con María Teresa Campos en 2019, la versión oficial que Terelu Campos y Carmen Borrego han contado públicamente ha sido la de que el humorista le comunicó a la presentadora su ruptura a través de un mensaje de WhatsApp.

El pasado jueves, una vez salió expulsado de Secret Story, Edmundo insistió en desmentir al clan Campos y no dudó en cargar contra las hijas de su expareja. "Si quieren marcha, la tendrán", aseguraba un desafiante Arrocet. Además, el humorista llegó a decir que "de los seis años que estuve con María Teresa, (sus hijas) habrán ido a visitarla no más de once veces. Alejandra era la que más veía a su abuela".

Este sábado, 25 de septiembre, Terelu ha respondido en Viva la vida y ha asegurado que no tiene intención de meterse en una guerra. Además, la colaboradora de Telecinco, ha tachado al discurso de la expareja de su madre de ser una "tontería".

Terelu, indignada, responde a las acusaciones de Edmundo Arrocet

"Yo no tengo miedo de nada. No he hecho nada malo, qué absurdo. Yo ni le faltado el respeto ni lo haré. Alejandra no era la que más visitaba a su abuela. Era en general. Yo no sé qué le pasa en la cabeza. Me parece... ¿por qué dice esto?", se preguntaba Terelu.

La hija mayor de la presentadora ha recordado que quien le metió en esta polémica historia fue el propio Bigote Arrocet: "Me nombra el primer día. Yo lo que hago es defenderme cuando me dice que yo miento", explicaba. En medio de su intervención, la colaboradora ha tirado de ironía haciendo referencia al supuesto robo que sufrió el humorista y le hizo perder el móvil con el contenido de la famosa conversación: "Desgraciadamente a él se le ha perdido todo porque le robaron el teléfono en Chile. Qué le vamos a hacer... Gracias a Dios a mi no me lo han robado".

Emma García ha querido saber si Terelu destapará en algún momento el contenido de esas conversaciones que compartió con él. Por el momento, Campos prefiere enseñárselas solo a uno de los colaboradores de Viva la vida: "Siempre bajo la condición de no revelar lo que pone ahí, porque, si no lo hago yo, ellos no están autorizados. No me tengo que defender de nada. Qué tontería, es una relación que acabó hace dos años. No acabó bien y no pasa nada. No se cae el mundo".

