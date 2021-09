Mariló Montero explica a Jorge Javier que sufrió "mobbing": "Me gritaban por el pinganillo"

Jorge Javier Vázquez recibió este sábado en el Deluxe a Mariló Montero. La presentadora, que acaba de dejar Canal Sur, se ha instalado en Madrid y ha comenzado una nueva etapa para trabajar, entre otras cosas, en Espejo público (Antena 3).

Jorge Javier comenzó la entrevista piropeando a Mariló y recordó que la recordaba "crispada" en su etapa en TVE. "Fue una etapa interesante y feliz". Montero sí reconoció que pasó "un tiempo medicada, que fue un tiempo de estrés, de los linchamientos".

"Pero iba a trabajar feliz. La última temporada fue más complicada porque hubo otros asuntos internos en la redacción más complicados", comentó. "Mobbing", respondió cuando Jorge Javier le preguntó a qué se refería. "Hay momentos en que hay alguien que grita. Y eso es intolerable. Hice las denuncias pertinentes, a la dirección, RRHH, sindicatos, el equipo. Aquello no cesaba y preferí irme porque no tenía apoyo de nadie", relató.

Montero habló, por ejemplo, de gritos por el pinganillo. "He cogido el pinganillo y he dicho 'no me grites'. Hasta que se tranquilizase la cosa. O pedir que no me hablase esa persona y lo hiciera otra. La relación era inexistente. Fue duro".

Por otra parte, Kiko Matamoros preguntó a Mariló sobre la polémica frase que Pablo Iglesias dijo sobre ella: "La acotaría hasta que sangre". "Me podría sentar con Pablo Iglesias a hablar en una mesa sin ningún tipo de resentimiento a pesar de que no ha pedido nunca perdón. Seguro que llegamos a puntos de entendimiento, pero sería como la mesa de negociación catalana, no llegaríamos a ningún acuerdo final, pero algún punto sí. Lo denuncié en el Instituto de la Mujer, que es donde se tiene que hacer", explicó la presentadora.

Mariló Montero y el linchamiento en redes: "Parecía la tonta de España"

Asimismo, María Patiño quiso saber por qué pasó una época en la que día sí y día también era acribillada en redes sociales. "Había un efecto Mariló. Era una avalancha. Parecía la tonta de España, era una cosa... nadie se equivocaba más que yo. No encontraba explicación y lo trabajé. Veía a las redes sociales como un fantasma. Tienes miedo pero cuando vas a buscar el cuerpo, no existe".

