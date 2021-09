Así cebó 'Sálvame' el documental de Rocío Carrasco con Antonio David Flores en plató: a los seis días fue despedido

El martes 16 de marzo, Antonio David Flores apareció por última vez en Sálvame. Seis días después, prescindieron de él como colaborador de Mediaset tras el estreno de la docuserie Rocío. Contar la verdad para seguir viva que se estrenó el 21 de marzo. Ese despido acaba de declararse nulo.

Aquel 16 de marzo, Telecinco cebó durante toda la tarde una noticia que "cambiaría la historia del corazón" mientras Antonio David participaba, como un día normal, en el programa Sálvame. Se trataba de la inesperada reaparición de Rocío Carrasco para romper su silencio en la serie documental que ellos mismos habían estado preparando en absoluto secreto.

Sálvame llegó a jugar con el espectador y los colaboradores, y antes de lanzar el tráiler de la entrevista con la hija de Rocío Jurado, pidió a Miguel Frigenti y a Antonio David Flores que abandonaran el plató. Era la última hora de la tarde, y con ellos fuera del estudio, el programa desveló a la audiencia y al resto de colaboradores de qué se trataba. Acto seguido, Carlota Corredera pidió el regreso a plató de los tertulianos para que se enteraran de lo que estaba pasando.

El programa de Telecinco volvió a lanzar el tráiler de la docuserie y el gesto de Antonio David Flores se torció por completo. Totalmente desencajado, el colaborador aguantó el chaparrón y el atronador silencio que se produjo tras su impactante reacción.

"¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero?", preguntó indignado a la dirección del programa. "No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme", añadió con el rostro muy serio antes de lanzar una advertencia. "Se avecina tormenta. Sabía que este momento tenía que llegar, lo tenía muy claro", afirmó el tertuliano.

Un día después, Flores reapareció en Sálvame con Jorge Javier Vázquez y ambos mantuvieron un tenso rifirrafe. El jueves 18 de marzo, un reportero de Telecinco esperó a Antonio David a las puertas de la casa. "Jorge, os ha estafado", soltó enseguida el andaluz, sobre el documental que estaba a punto de estrenarse. "El documental de Rocío Carrasco es una farsa. Llevo 25 años hablando de mi vida, donde ella forma parte. Yo sé lo que he vivido. Si vais a hacer ver, o ella, que su verdad es la verdad absoluta, lo va pasar fatal, porque no sabe la que se le avecina", insistió Flores, añadiendo que Carrasco "no sabe dónde se ha metido".

Así anunció Carlota Corredera el despido de Antonio David Flores

El documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva se estrenó la noche del 21 de marzo. Tras los dos primeros capítulos, había mucha expectación por saber qué decisión tomaría Sálvame sobre Antonio David Flores. El lunes 22 de marzo, Carlota Corredera abrió el programa haciendo un anuncio.

"Tras la emisión anoche de los dos primeros episodios de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Sálvame anuncia hoy, 22 de marzo de 2021, el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión, así como con la productora La Fábrica de la Tele. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual", dijo la presentadora.

"El despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor", recoge una sentencia del Juzgado de lo Social número 42 de Madrid, que condena a La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, "al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado -32.361 euros-. (...) así como a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor en la cuantía de 50.000 euros", según adelantó El Mundo.



El despido fue muy criticado por los espectadores, que no entendían cómo habían mantenido a Antonio David Flores como colaborador hasta casi el último día, mientras llevaban tiempo preparando un documental protagonizado por Rocío Carrasco.

La crítica de Risto: "Si ya se conocía el contenido del documental, debería haber sido antes"

La crítica, por cierto, llegó incluso desde dentro de la cadena. Risto Mejide no se cortó. "No sé si es un comunicado de Mediaset, pero si es así, yo creo que toca hacer autocrítica", dijo el presentador. "Si el contenido del documental ya se sabía, igual habría estado bien prescindir antes de la emisión. Es la opinión de un presentador de esta casa. Opinión libre", dijo ante la audiencia. "Hoy es el día que ya se ha emitido. Pero si ya se conocía el contenido del documental, debería haber sido antes".

El documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva despertó todo tipo de opiniones y reacciones políticas. De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, intervino aquel lunes en Sálvame para apoyar el testimonio de Rocío Carrasco. Ana Rosa Quintana fue muy crítica. "¿Nos estamos cargando la presunción de inocencia?", se ha preguntado este martes.

Telecinco hizo oficial el fichaje de Olga Moreno para 'Supervivientes' horas antes de anunciar el documental

Olga Moreno, pareja actual de Antonio David Flores, fue una de las famosas que concursaron en la última edición de Supervivientes. Lo curioso del asunto es que Olga Moreno cerró su participación antes de que se anunciase el documental de Rocío Carrasco. ¿Habría aceptado ir al concurso después?

Es más, el anuncio de su fichaje se hizo público el martes 16 de marzo, unas horas antes de que Sálvame anunciase el bombazo de Rocío Carrasco mientras Antonio David estaba en plató. A pesar de las dudas que hubo los días posteriores, Moreno mantuvo su compromiso con el reality, participó y acabó ganando el reality mientras en España seguía emitiéndose el documental de Rocío que también guardaba críticas hacia ella.

