Belén Esteban y Carmen Borrego unen fuerzas contra Edmundo Arrocet: "Estoy contenta de que le hayan echado"

Edmundo Arrocet fue el elegido por la audiencia para abandonar Secret Story: la casa de los secretos el pasado jueves. Durante su entrevista en plató, el humorista se enfrentaba a todo lo que Carmen Borrego y Terelu Campos habían dicho de él durante su estancia en el reality.

"Desgraciado" fue uno de los descalificativos con el que Carmen Borrego se refería a Bigote durante su estancia en la casa de los secretos, cuando Arrocet desmentía la versión de María Teresa Campos sobre su ruptura. Terelu, por su parte, llegó a leer los whatsapps que ella misma intercambió con Edmundo pidiéndole que aclarara a su madre que ya no iba a volver a casa.

Lea también: Terelu huye corriendo del plató de 'Secret Story' para no encontrarse con Bigote tras su expulsión

Adjudicándose el descalificativo, Edmundo recordaba a Carmen: "Que cuenten las cosas malas que ha hecho el desgraciado, de los seis años que he estado con Teresa, habrán ido a visitar a su madre, como mucho, once veces, yo estaba todo el día. La que más ha ido es Alejandra".

Belén Esteban y Carmen Borrego en contra de Edmundo Arrocet

Tras las insinuaciones de Edmundo en el plató de Secret Story, sobre las pocas visitas de las hermanas Campos a María Teresa, la colaboradora de Sálvame ha querido responderle: "A lo mejor es que él no estaba cuando íbamos, es tan evidente que no es así que no lo voy a discutir, me parece completamente absurdo", replicaba Carmen.

Lea también: La pregunta clave que Terelu Campos se negó a hacer a Bigote Arrocet desde el plató de 'Secret Story'

Además, Borrego desvelaba un comentario del humorista que había afectado a María Teresa en su momento: "Mi madre se sintió muy mal porque un día le dijo: 'Quien te tiene que cuidar son tus hijas'. Si tú eres su pareja, me parece cuanto menos feo". En ese momento, Belén Esteban quiso intervenir: "¿Por qué no nos hacemos una pregunta: cuántas veces iba él a ver a sus hijos o sus hijos iban a verle a él?", criticó la colaboradora.