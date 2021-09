La actuación de 'GasTHOR' consigue superar un récord mundial en el escenario de 'Got Talent'

Telecinco emitió este viernes un nuevo programa de Got Talent. El concurso presentado por Santi Millán, vivió una de esas actuaciones que no dejan indiferente a los espectadores. Gastón, mejor conocido como GasTHOR, se presentó en el escenario con el objetivo de batir un nuevo récord mundial.

Gastón pretendía hacer más de 30 volteos con una masa pesada de 30 kilos en sólo 60 segundos. "Lo que voy a hacer yo tiene tal dificultad que te puede arrancar un brazo. Con la masa pesada no se puede cometer errores", advirtió el concursante, de 45 años. "Requiere mucha técnica y hay que estar muy concentrado, pero sé que puedo".

GasTHOR consiguió batir un nuevo récord mundial en 'Got Talent'

Tras calentar con kilos menores, Gastón llevaba a cabo su ejercicio estrella y conseguía batir el récord del mundo al dar treinta y una vueltas a la masa pesada de treinta kilos cuando apenas le quedaba un segundo. Gasthor es el creador de esta disciplina tan desconocida y, para demostrar su complejidad, el jurado se subía al escenario para comprobar lo que pesan las masas que ha levantado este participante.

"Lo que más me ha impactado es que tendrías que haber hecho (15 volteos) con cada mano. Te podías haber dislocado entero. Seguramente has hecho el doble o triple de esfuerzo y encima has batido un récord del mundo. Es una animalada", le felicitó Dani Martínez. "Admiro mucho la habilidad y la fuerza, pero creo que no es talento", le espetó Risto Mejide, que reconoció el mérito pero no votó a su favor. Sí lo hicieron, en cambio, Dani y Edurne.