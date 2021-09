La curiosa técnica para aprender castellano de Tosh Ebenezer, concursante de 'La Voz'

La voz celebró este viernes, 24 de septiembre, su segunda gala de audiciones a ciegas en el prime time de Antena 3. Malú, Luis Fonsi, Alejandro Sanz y Pablo Alborán continúan luchando por conseguir a las mejores voces del país para su equipo.

El primero en sumarse al 'Equipo Malú' fue Besay Pérez un tinerfeño de 29 años que impresionaba con su torrente vocal interpretando O sole mío de Pavarotti. Mara Cruz, la segunda talent llenó de emoción el plató de La Voz con su interpretación de No tengo nada de Alejandro Sanz. Y finalmente era elegida por el coach.

Lea también: Sorpresa en el estreno de 'La Voz' por la actuación de Álex, sobrino de Ana Obregón: así fue la gala

Pablo Alborán incorporó después a Marian Jiménez, una malagueña que se presentó con el tema La mudanza de Niña Pastori. Luis Fonsi, por su parte, pulsaba el botón de la silla roja para quedarse con Irene Romero, la ceutí interpretó I seed red de Everybody Loves An Outlaw.

Lea también: Niña Pastori, José Mercé, Antonio Orozco y Bustamante serán los coaches de la próxima edición de 'La Voz Senior'

Otro de los plenos de la segunda gala ha sido para Beli. Una talent cordobesa de 24 años que versionaba el tema Me quedo contigo de Los Chunguitos. Luis Fonsi utilizaba un bloqueo contra Pablo Alborán pero finalmente, Beli se decantaba por el 'Equipo Sanz'.

Así aprendió castellano este concursante de 'La Voz'

Tosh Benezer se llevaba un nuevo pleno de coaches. Pablo Alborán volvía a ser bloqueado, en esta ocasión por Alejandro Sanz, y el talent se lamentaba de no poder elegirlo porque era un gran fan del coach malagueño, finalmente se decantó por el 'Equipo Fonsi'. Benezer es indio-americano, pero decidió quedarse a vivir en España porque se enamoró de Andalucía y de su novia Natalia. El concursante además, contó que aprendió castellano gracias a las canciones de Pablo Alborán.

Lea también: Desvelados los motivos reales de la cancelación del concierto en homenaje a Álex Casademunt

El equipo de Alejandro Sanz sumaba un nuevo talent en su equipo tras disputarse con Luis Fonsi a Pablo Hernández. El talent madrileño de origen cubano demostraba un gran sentimiento a la hora de interpretar con el tema Bachata rosa de Juan Luis Guerra. Jorge da Rocha realizaba un sorprendente remix de los temas Sweet Dreams, Hit the Road Jack y Seven Nation Army. Finalmente, el talent de origen portugués se unía al equipo de Pablo Alborán.

Lea también: Ricky Merino ficha por la cadena británica Channel 4 como presentador de un 'dating show' internacional

David Bastidas interpretaba el tema Se nos rompió el amor de Rocío Jurado y se hacía con un puesto en el equipo de Malú. Por último, Lamis Carro se sumaba al 'Equipo Fonsi'. La talent valenciana de origen egipcio quiso demostrar su dominio musical con una versión de All of me de Lester Young.

Así están los equipos de 'La Voz'

Equipo Pablo Alborán (5): Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez y Jorge da Rocha.

Equipo Alejandro Sanz (6): Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli y Pablo Hernández.

Lea también: La reivindicativa actuación de 'Braids' en 'Got Talent': "¡Basta ya de agresiones homófobas!"

Equipo Malú (4): Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez y David Bastidas.

Equipo Luis Fonsi (4): Ainhoa de Asís, Greta Borzeswki, Tosh Ebenezer y Lamis Carro.

Entidades Pablo Alborán