"¡Dejad de matar a la gente!": Anabel Pantoja estalla contra 'Sálvame' por especular con la salud de su abuela

Sálvame ha dedicado los últimos días gran parte de sus contenidos a hablar sobe el delicado estado de salud en el que se encuentra Doña Ana, madre de Isabel Pantoja. Los tertulianos han asegurado que a gran parte de la familia le falta información y Kiko Hernández informaba de que a Kiko Rivera, Isa P. y Anabel Pantoja no se le había comunicado el ingreso de su abuela.

Lea también: "¿Mbappé es una persona?": Anabel Pantoja cortocircuita en 'Sálvame' con la última hora del posible fichaje

Este jueves, 23 de septiembre, el programa de Telecinco aseguraba que el estado de salud de la matriarca había empeorado y que la tonadillera se estaba preparando para lo peor. De esta forma, los colaboradores comenzaron a especular con lo que haría Anabel Pantoja, ya que tiene programada su boda en La Graciosa para este mismo fin de semana, si "se confirma la peor de las noticias".

El monumental enfado de Anabel Pantoja con 'Sálvame'

Anabel Pantoja, que hasta ahora había permanecido en silencio, decidió pronunciarse sobre todo lo que se estaba hablando en el que hasta hace unas semanas era su programa. "¿La posible muerte? ¿Pero vosotros estáis bien de la cabeza o no tenéis familia?", estallaba la andaluza, molesta con sus excompañeros.

Lea también: Anabel Pantoja acusa a 'Sálvame' de torpedear su boda con El Negro: "¡Estoy hasta el mismísimo!"

"Creo que no me he pronunciado sobre este tema por respeto a una persona anónima, y porque le tengo respeto. ¡Dejad de matar a la gente o hablar de hipótesis!", pedía Anabel en un comunicado publicado en su canal personal de Instagram. "Para los que no sabéis nada, mejor dedicarse a hablar de vuestra madre, abuela o familia", decía finalmente a sus haters. "Gracias a todas las personas que han contactado conmigo, de sentimiento e interés real. Al resto, no necesitamos nada de nadie y mucho menos vuestra opinión", remató.