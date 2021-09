Ricky Merino ficha por la cadena británica Channel 4 como presentador de un 'dating show' internacional

Channel 4 pone en marcha su nuevo dating show internacional junto a Zeppelin (Banijay Iberia), 2LE Media y Motion Content Group. Bajo el nombre The Language of Love, este nuevo programa distribuido en exclusiva por Banijay (que posee los derechos del formato y de su distribución), reunirá a un grupo de británicos y españoles quienes, en un enclave andaluz de ensueño, descubrirán si son capaces de encontrar el amor a pesar de no hablar el mismo idioma. Las ocho entregas del programa, que se estrenará en 2022 en Channel 4, estarán presentadas por Davina McCall y Ricky Merino, exconcursante de OT 2017.

Un grupo de británicos tratará de buscar el amor en España, donde conocerán a sus potenciales parejas. ¿Podrá surgir la chispa a pesar de la barrera del idioma? Las recién formadas parejas se someterán a retos con los que poner a prueba su conexión al tiempo que aprenden más sobre el país del otro, su cultura y su lenguaje. Al final, ¿estarán in love o se dirán goodbye? Estas parejas internacionales se enfrentarán a un gran dilema: romper, mantener una relación a distancia o, quizás, mudarse al país de su nuevo amor.

The Language of Love cuenta en Channel 4 con Phil Harris, Head of Entertainment and Events, y Genna Gibson, Commissioning Editor, Entertainment. Las ocho entregas, de una hora de duración cada una, están producidas por Zeppelin (Banijay Iberia), 2LE Media y Motion Content Group, con los productores ejecutivos Amparo Castellano y Salva Romero de Zeppelin (Banijay Iberia), Michael Livingstone y Tom Thostrup de 2LE Media, y Martin Oxley de Motion Content Group.

El amor, "contra la barrera del idioma"

Amparo Castellano, Directora General de Zeppelin (Banijay Iberia) y productora ejecutiva de The Language of Love: "Todos sabemos lo poderosos que pueden ser el amor y la atracción, y este nuevo formato eleva al genéro del dating show al siguiente nivel, explorando verdaderamente si los solteros pueden comunicarse cuando hablan lenguas diferentes. Se trata de un entretenido concepto, desarrollado y coproducido junto a 2LE y Motion, que estamos seguros llegará con éxito a otros mercados alrededor del mundo gracias al trabajo de nuestros compañeros de Banijay".

Phil Harris, Head of Entertainment and Events de Channel 4: "Se trata de un experimento de citas fresco y muy entretenido con el que vamos a vivir un intercambio cultural repleto de sorpresas, confusiones lingüísticas y amores de verano; todo ello conducido por la verdadera reina de los realities, Davina, y su maravilloso compañero español, Ricky".

Tom Thostrup, cofundador de 2LE Media: "En este reality queremos que nuestros solteros internacionales disfruten del amor de verano de sus vidas y descubran si pueden superar la barrera del idioma y construir relaciones que les cambien la vida, ayudados por Davina y Ricky".

Martin Oxley, Executive Producer de Motion Content Group: "Tras un par de años sin salir de nuestras fronteras, es posible que a muchos se nos haya olvidado cómo se pregunta en español dónde está la playa. Motion no podría estar más feliz de refrescar idiomas con Davina y Ricky, 2LE, Banijay y Channel 4 en este inteligente y divertido reality con el que vamos a pasarlo en grande".

