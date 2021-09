Nuria Roca y Juan del Val, pillados en el 'El hormiguero' ensayando una escena de sexo: "Me ha visto encima"

Nuria Roca y Juan del Val fueron los protagonistas de una anécdota en la tertulia de los jueves de El hormiguero. En un tono distendido, Pablo Motos quiso compartir con todos los espectadores algo que había sucedido fuera de cámara: los nervios de la colaboradora por una escena de sexo que tenía que grabar este viernes en la serie Madres.

"¿Un beso o un morreo?", preguntó él a lo que ella dijo: "Un poco más". "¿Te enrollas?". "Más". "¿Haces el amor?", acorraló Motos a lo que Nuria finalmente asintió entre risas. Juan del Val, su marido, reconoció que Nuria estaba "muy nerviosa" para después contar lo siguiente.

"Estábamos comiendo y me dice 'tengo que ir a la Farmacia'. '¿A la farmacia? Será una cosa de mujeres o una cosa urgente', dije. Va a la farmacia, vuelve y me dice 'me he comprado Smint [los caramelos cuyo eslogan es 'Sin Smint no hay beso] para la escena de mañana".

Los "nervios" de Nuria Roca ante la escena de sexo de la serie 'Madres'

A continuación, tras debatir sin son creíbles o no los besos sin lengua en ficción, el juez de El desafío desveló que él mismo se había ofrecido a ayudar a su mujer a preparar la escena en el camerino de El hormiguero. "Esta relación íntima la estábamos ensayando y entonces ha entrado María Dabán", dijo.

"Me ha visto encima", espetó Nuria Roca a carcajadas. "Ella estaba encima de mí, María ha entrado, ha pedido perdón y se ha marchado", ha seguido narrando del Val. La tertuliana concluyó aclarando que la directora de la serie tiene todo preparado para que la escena se ruede sin problemas.

