El desgarrador testimonio de una vecina de La Palma ante Joaquín Prat: "Pobrecita mía, no llores"

Joaquín Prat volvió a poner el foco en la erupción del volcán de La Palma este jueves en Cuatro al día, sin olvidarse de las inundaciones en la península provocadas por la DANA, algo que ha hecho que el programa llegue a ganar a su rival directo, Más vale tarde.

El formato de actualidad realizó diferentes conexiones con varios puntos de la isla canaria, pero especialmente una sobrecogió a los espectadores de la segunda cadena de Mediaset. Se trató del desgarrador testimonio de una vecina de la pedanía de Todoque, el núcleo urbano que está siendo literalmente arrasado por la lava.

Rosi, que así se llama la mujer, apareció delante de las cámaras junto a su hija. Totalmente rota, contó al presentador que su casa está a punto de ser alcanzada por la masa incandescente. Pero eso no es lo que más le preocupa, sino el futuro de su nieto, como otros tantos niños que se han quedado en la calle.

"Prefiero dormir en la calle antes de que mis hijos lo estén", dijo entre lágrimas. "Solo quiero que ayuden a mis hijos, a mi nieto, que tenga un hogar para poder ir a clase. Me da lo mismo dormir en la calle, mi vida ya está hecha". Por su parte, su hija, pidió que "no se olviden de nosotros" y "que no conviertan esto en un circo mediático ni turístico, que nos ayuden de verdad".

Joaquín Prat intenta consolar a una palmera: "Pobrecita mía, no llores"

"Pobrecita mía, no llores", espetó Joaquín Prat desde el plató, completamente compungido. "Tu nieto no te puede ver llorar, tienes que estar fuerte por él, entiendo que es complicado pero, al menos cuando estés con él, tienes que estar de súper abuela", intentó consolar a la mujer, que repetía una y otra vez: "Lo de la casa es lo de menos, todo eso es material".

"Vamos a ver en qué se concreta todo esto [las ayudas económicas], que se tiene que concretar ya, porque lo que no podéis es estar deambulando por la calle y viviendo de la solidaridad de vuestros paisanos. Llega un momento que necesitáis recuperar vuestras vidas", dijo el presentador para despedir la conexión. "No nos olviden por favor", zanjó Rosi a lo que Prat espetó: "No lo haremos".

