¿Llamó "gilipollas" Belén Esteban a Ana Rosa?: la pillada a la colaboradora de 'Sálvame' que se ha vuelto viral

Laura Fa concedió la semana pasada una entrevista a Gabriel Rufián en la que hablaba de política y también de televisión. La colaboradora criticaba a algunos de sus compañeros, como Chelo García Cortés, a quien llamó "antigua".

Preguntada por Ana Rosa Quintana, Laura Fa se limitó a decir al diputado de ERC que "no puedo decir lo que pienso". Sí opinó, por el contrario, de Paz Padilla -"desubicada"- o de Susanna Griso. "No me gustan muchas cosas de las que hace. Me sorprende", comentó sobre la periodista de Antena 3.

Pues bien, el pasado martes, se vieron las caras en plató Laura Fa y Lydia Lozano, que el sábado pasado había sido muy crítica con su compañera en el Deluxe por lo que había dicho sobre Chelo. En su reencuentro, Lydia puso en aprietos a Laura Fa: "Yo solo quiero saber una cosa. ¿Qué piensas de Ana Rosa Quintana?", lanzó la canaria.

"No lo quiero decir. Le tengo respeto como presentadora de esta casa y no voy a decirlo como tampoco dije nada de Susanna Griso", respondió cauta Laura Fa mientras Matamoros le recordaba que Paz Padilla también era presentadora de Telecinco y había dicho que estaba "desubicada". "Pero con ella tengo confianza para decir lo que pienso", replicó Laura.

¿Insultó Belén Esteban a Ana Rosa en 'Sálvame'?

En ese momento, David Valldeperas comenzó a gritar para frenar que la conversación fuese por esos derroteros. "¡Que no se habla de Ana Rosa!", se escuchó decir a Kiko Hernández. "¡Se acabó! ¡Si digo que ya es ya! ¡No hay más!", continuaba Valldeperas a gritos, mientras le pinchaba la cámara. "En la entrevista habla de ella", se quejaba Lydia para justificar su pregunta a Laura Fa.

Esto es lo que se pudo ver en directo y lo que trascendió en los medios de comunicación. Sin embargo, un vídeo del momento se ha convertido en viral en las últimas horas, ya que un espectador se ha dado cuenta de un comentario por lo bajo que realiza Belén Esteban en ese momento y que había pasado desapercibido.

En el momento en el que Lydia pregunta a Fa qué piensa sobre Ana Rosa Quintana, se puede escuchar a Belén Esteban diciendo una frase que ha dividido al público. "Pues que es gilipollas" son las palabras que la mayoría oye en el fragmento. No obstante, hay quienes creen que la tertuliana dice "Pues qué gilipollez" y quienes piensan que Belén Esteban podría no estarse refiriendo a Quintana en su ataque. ¿Insultó la colaboradora a la 'reina de las mañanas' o se trata de un simple malentendido?

