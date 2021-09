Frigenti acusa a Sandra Pica de ir enseñando vídeos íntimos ¿de Tom Brusse? por Mediaset: "Es mala persona"

Miguel Frigenti continúa siendo una semana más el gran protagonista de Secret Story. Antes de librarse de la expulsión en su duelo contra Bigote Arrocet, el joven se enfrentó a Sandra Pica en una espectacular bronca que acabó con la catalana envuelta en lágrimas después de un comentario lanzado por el colaborador de Sálvame.

Todo se desencadenó por las supuestas estrategias de uno y otro de cara a las nominaciones. Y aunque el grupo mayoritario de la casa se puso de acuerdo para nominar a Frigenti y a Luca (después de que Cristina ganara la inmunidad), todos recriminaron a Frigenti y a Porta de que hicieran pactos para tratar de librarse de la expulsión, esencia de cualquier reality que se precie.

Durante la gala, Sandra reprochó a Frigenti que intentase involucrar a Emmy en su estrategia: "Cogió a Emmy para pactar las nominaciones", se quejó la ex de Tom Brusse, acusando al periodista de lo evidente: que trataba de obtener su propio beneficio y no salir expulsado de la casa de los secretos.

"Eres un cobarde y una mala persona porque lo único que haces es victimizarte", se quejó la catalana. "Eres una adosada y un pan sin sal", le acabó respondiendo Frigenti antes de lanzar un comentario que acabó haciendo estallar a Sandra de forma inexplicable para sorpresa de todos sus compañeros.

¿Qué vídeos sobre su ex ha enseñado Sandra a la prensa?

"Vas enseñando a todos los colaboradores videos de tu ex", aseguró el tertuliano en unas palabras que hicieron perder los papeles a Sandra. "¡Conmigo no te equivoques, de esto estoy hasta el santo moño ya!", gritó Pica a los cuatro vientos mientras se encaraba con el concursante.

Jorge Javier interrumpió la escena para poner paz y pidió al periodista que aclarase el tema de los vídeos: "Se me llama víbora y mala persona y para mi mala persona es entrar en las reuniones de 'Sábado Deluxe' enseñando videos de su expareja", desveló el joven. Enseguida, muchos pusieron la mirada en Tom Brusse, a quien Sandra dejó tras conocer a Julen.

"Que pare ya, que está yendo por un terreno que no me da la gana", dijo nerviosa a gritos mientras volvía a llamar "víbora" a Frigenti. "No tengo nada que decir contra este personaje, lo único que hace es decir que ha venido sin prejuicios y todo el rato está sacando cosas de la gente de fuera", lamentó ante sus compañeros después de haber abandonado entre lágrimas el salón.

