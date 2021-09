"Te va a doler": el desesperante silencio de Paz Padilla ante su peor trago en 'Sálvame'

Sálvame ha obligado a pasar un mal rato a Paz Padilla este jueves. Cuando está a punto de cumplirse cuatro años de la muerte de Chiquito, la estatua con la que algunos amigos humoristas pretendían rendirle homenaje sigue sin ponerse en pie porque aun no se ha conseguido reunir los 40.000 euros que marcaba el presupuesto.

Para tratar el asunto, el programa de Telecinco ha querido recoger declaraciones de familiares próximo a Chiquito, que ya en el pasado, denunciaron que muchos de sus amigos que se vanagloriaban de quererle mucho, no habían contribuido económicamente a la causa.

"Me sabe mal. He recogido el testimonio del hermano y de la mujer de Chiquito, que están algo descontentos contigo personalmente. Han dicho algunas cosas que no te van a gustar. No sé como decírtelo, son bastante desagradables las palabras y, conociéndote, sé que te van a doler porque sé lo que tú le querías", decía Sergi Ferre antes de dar paso al vídeo. Tony Antonio era directo al asegurar que Paz no ha ayudado en el homenaje.

El mal trago de Paz Padilla en 'Sálvame': "A mí no me metáis en nada"

Desde el plató, Paz Padilla ha tenido que aguantar estoica las duras críticas y, aunque se ha mantenido en silencio, su rostro reflejaba el dolor que estaba soportando. De hecho, la presentadora ha llegado a mantener la mirada fija a la cámara sin decir ni una palabra durante casi diez minutos.

Ya al iniciar el asunto, Paz dejaba claro sus intenciones: "A mí no me metáis en nada, que yo paso de esto. Que yo tengo mi vida, por favor. No meterme en líos", ha dicho mientras los colaboradores la defendían alegando lo mucho que había hecho porque le dieran a Chiquito la medalla de las Bellas Artes aunque ahora no hubiera puesto dinero para la estatua.

Finalmente, la presentadora se ha pronunciado: "Yo lo único que tengo que decir es que tuve la tremenda suerte de amar a este hombre, que lo sigo amando, que fue un maestro para mí, que tuve la suerte de compartir muchos momentos junto a él y que era uno de los grandes. Y ahí quiero dejar la memoria de Chiquito, era uno de los grandes".

