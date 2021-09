Lydia Lozano reivindica su trabajo en La Palma: "Estoy orgullosa de que 'Sálvame' me haya traído"

Sálvame ha vuelto a conectar este jueves en directo con Lydia Lozano, que se encontraba un día más en La Palma para informar en su programa de los estragos que está causando a la población la erupción del volcán de Cumbre Vieja que comenzó el pasado domingo en la isla canaria.

La periodista ha vuelto a mostrar la complicada situación que se vive en la región afectada por las coladas de lava un día después de colocarse en el centro de todas las críticas por la cobertura que ha estado realizando a través del programa de Telecinco.

Lydia Lozano, como el resto de reporteros y presentadores de otras cadenas de la televisión nacional, ha viajado hasta La Palma en busca del testimonio de las personas que lo han perdido todo de la noche a la mañana a causa del volcán. El programa envió a la colaboradora, original de La Palma, con el objetivo de dar a conocer la gravedad de lo que está pasando y dar voz a las ayudas que puedan recibir los perjudicados. Además, Lydia Lozano ha desvelado que algunos miembros de su familia también se han visto afectados por lo ocurrido.

'Sálvame' cierra filas con Lydia y defiende su labor en La Palma

Sin embargo, la tertuliana se ha pasado a veces de frenada, rompiéndose varias veces en directo ante las cámaras de Mediaset, abrazando a los canarios que lo han perdido todo o incluso extralimitándose en el acceso a las zonas acotadas por seguridad por las autoridades. Por este motivo, Lydia ha sido acusada de anteponer el espectáculo a un ejercicio periodístico sobre la catástrofe.

Este jueves, tras el aluvión de críticas recibidas, Lydia Lozano ha querido reivindicar su papel en la isla después de que Paz Padilla le agradeciera la entrega con la que ha afrontado este trabajo a pesar de que le afecta de forma directa por la desgracia que viven sus familiares y compatriotas. "Gracias, no tiene que ser fácil estar allí. Tú eres una persona que empatiza muchísimo", le dijo la presentadora mientras la periodista se emocionaba.

"Han sido días muy duros. Mi familia está muy contenta y muy pendiente. Toda mi familia me está ayudando. Luis García Tempreno, como mi compañero Rafael, estamos los tres afectados porque esto es muy doloroso", empezó diciendo Lydia. "Quiero darte la enhorabuena, no solo a ti, sino a toda la gente que está cubriendo la información, a todos los medios que se han trasladado a La Palma para cubrir la noticia, pero, sobre todo, para que la gente no se olvide de la tragedia que están viviendo", se sumó a los elogios Kiko Hernández.

"Todos los periodistas, que somos cientos, hemos ocupado la mayoría de habitaciones del hotel. Vamos entrando y saliendo, nos saludamos, con unas caras de tristeza... Me gusta que aquí también esté Sálvame, solo quiero decir esto. Estoy muy orgullosa de que Sálvame me haya llamado a mí, que tengo sangre palmera, a cubrir esta notica, una noticia muy triste. Pero me encanta que Sálvame me haya traído", declaró entre lágrimas la tertuliana mientras recibía el aplauso de sus compañeros.