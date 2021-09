"Os tocasteis mientras yo dormía": Marina estalla al relatar cómo Isaac le fue infiel con Lucía

Telecinco emitió este miércoles la segunda entrega de La última tentación, secuela de La isla de las tentaciones en la que concursantes de las tres ediciones emitidas hasta ahora en Mediaset se reencuentran para arreglar todas sus cuentas pendientes. El pasado lunes, en el debate, Fani estrenó el llamado Círculo de fuego, una dinámica en la que los participantes se ven cara a cara con alguien con quien mantienen una rencilla del pasado.

Esta vez, fue el turno de Marina, quien se enfrentó a Lucía después de que Lobo le hubiera sido supuestamente infiel a la sevillana con la que era su mejor amiga dentro del reality. Tras La isla de las tentaciones 3, Isaac dejó a Marina (cuya relación comenzó después de que esta fuera infiel a Jesús dentro del programa) para empezar un romance con Lucía. Esta, a su vez, había roto con Manuel después de que este le pusiera los cuernos con Fiama.

En el círculo de fuego, Marina se mostró muy combativa con Lucía, dolida por lo que le hizo: "Creo que esto es más necesario para ti que para mí. Eres tú la que tienes tu relación y a la que esto le puede molestar". Lucía, lejos de disculparse, se defendió atacando: "Tú ibas de amiga y me criticabas con Isaac todo el tiempo", le reprochó mientras la sevillana lo negaba. "Le decías que estaba muy desatada. Hablándole como si yo fuera una guarrilla para que tuviera mala imagen de mí", insistió Lucía.

Marina aseguró entonces que ella sería "incapaz" de faltarle el respeto así a una mujer y acusó a su examiga de tener un gran "complejo de inferioridad", por lo que tene que hacer "guarradas a sus amigas" para sentirse mejor. Lucía, por su parte, defendió que no llegó a tener nada más con Isaac hasta que este no lo había dejado con ella. Fue entonces cuando Marina acusó a Lucía de mandar fotos íntimas a Lobo mientras este estaba con ella y reveló algo que pasó cuando estuvieron los tres en Cádiz.

"Yo ir a Cádiz, jugar a un juego, quedarme yo dormida y sé, porque me lo ha dicho gente que no me va a mentir, que se han tocado estando yo dormida", soltó la andaluza al tiempo que la otra lo desmentía. "Ojalá nadie te haga ni la mitad de lo que me has hecho tú a mí", le deseó Marina.

"Yo a Marina no la he engañado. Traicionado a lo mejor sí se puede decir, pero no la he engañado, yo le dije en todo momento lo que estaba sintiendo", argumentó la ex de Manuel. Finalmente, Barneda dio la posibilidad a Marina de que decidiera si Lucía merecía una segunda oportunidad o la mandaba de vuelta a España, expulsándola del reality. Marina optó por darle la opción de continuar en el programa

