Xabier Fortes, descolocado ante Espinosa de los Monteros en TVE: "¿Me está llamando parásito?"

Xavier Fortes entrevistó a Iván Espinosa de los Monteros este miércoles, 22 de septiembre, en La noche en 24 horas. El presentador de TVE puso sobre la mesa el insulto que profirió el diputado del partido de Abascal José María Sánchez García, llamando "bruja" a la parlamentaria socialista Laura Berja.

"¿Esto es admisible? ¿Se están perdiendo las formas?", preguntó el periodista a lo que el portavoz de Vox en el Congreso respondió: "Empezamos bien Xavier, en este estercolero, menudo parásito". "¿Qué?", espetó Fortes totalmente descolocado. "Parásito", repitió el político a lo que el presentador repreguntó: "¿Me lo está llamando a mi?".

"Ofende un poco si le llamo parásito y digo que esto es un estercolero?", preguntó irónico Espinosa de los Monteros para a continuación enumerar "todas las cosas que hemos tenido que escuchar en distintos parlamentos": "Delincuente, asesino, parásito, fascista, xenóbofo, pijo, mala persona...".

"Parece que esas cosas cuando se dicen a Vox no tienen importancia, no se habla de ellas y no viene al caso", aseguró. "Lo que hacen los periodistas al preguntar constantemente por este tema es demostrar un doble rasero", denunció el político calificando a Vox como un "grupo ejemplar". "A Vox se le exige más porque somos mejores", llegó a decir.

Este miércoles, y ante el revuelo que ha creado la charla, Fortes ha recordado en un tuit que "RTVE está obligada por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria" y que "los insultos en una entrevista solo retratan al que los pronuncia, y luego a los que lo jalean". Por último, el presentador ha pedido "ver la entrevista entera sin editar por ultrafans".

Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm), portavoz en el Congreso y vicesecretario de Exteriores de Vox:

"Delincuente, asesino, parásito, fascista, racista... Esto son cosas que hemos tenido que escuchar en distintos Parlamentos"#LaNoche24h



???? https://t.co/RTZcdxknwT pic.twitter.com/E99nvx7VDo — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) September 22, 2021

