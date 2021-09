Hiba Abouk desvela cuántas veces ha tenido sexo este mes: la confesión íntima de la actriz a David Broncano

David Broncano recibió este miércoles la visita de Hiba Abouk. La actriz acudió a La Resistencia, donde descubrió el nuevo teatro en el que se graba el programa de Movistar+ y donde el presentador la pilló por banda para recuperar sus dos preguntas más míticas: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"¿Tienes pasta?", preguntó el cómico a la invitada en mitad de la entrevista. La intérprete, protagonista de series como Con el culo al aire o El Príncipe, empezó respondiendo con mesura: "Bueno... no va mal", dejó caer. En ese momento, el humorista cayó en la cuenta de que podía volver a hacerle las famosas preguntas del programa.

"Hace mucho tiempo que no pregunto esto... ¿Quieres que abra la pregunta preguntándote por el dinero que tienes?", insistió el presentador del late night. "Dinero... he trabajado bastante. He hecho publicidad como para estar formando a mi familia y tener muchos hijos más. Puedo mantener una generación entera", contestó entre risas Hiba Abouk.

Hiba Abouk reconoce ver muy poco a su novio, el futbolista Achraf Hakimi

La cosa no quedó ahí y Broncano subió su apuesta: "¿Relaciones sexuales en el último mes, en los últimos 30 días? ¡Esta pregunta estaba guapa! No sé por qué hemos parado de hacerla, está chulísima la gente lo pasaba fatal", recordó entre bromas a Abouk antes de explicar que "cuenta un punto el coito clásico y 0,5 la masturbación".

"Te voy a ser sincera... He visto muy poco a mi pareja en este último mes. Soy de letras... voy a sumar... ¡6,5!", respondió Hiba Abouk, reconociendo que los compromisos profesionales de ambos (su novio es Achraf Hakimi, estrella del PSG de Messi, Neymar y M'bappé) les impide verse con frecuencia. Mientras tanto, Broncano tocaba el tambor: "Molaría que cada vez que alguien folle con su pareja se oiga al final...", bromeó el presentador volviendo a percutir el instrumento que le regaló Carlos Soler, centrocampista del Valencia C.F.