"Cómo se nota la mano de Ferreras": inesperada 'pulla' de Pablo Iglesias al presentador de La Sexta

Pablo Iglesias ha reaparecido en televisión a través de un curioso vídeo que ha rodado para promocionar el regreso del programa de Jordi Évole. Y lo sorprendente es que lo ha hecho para anunciar una entrevista del presentador a Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

En las imágenes, se ve a Pablo Iglesias en una bolera mientras Jordi Évole explica a quién quiere entrevistar. "Alguien que haya tenido hilo directo con Pedro Sánchez, que haya participado de las decisiones importantes...", dice, entre otras cosas, el presentador. "Iván Redondo", responde Iglesias, después de hacer un lanzamiento y tumbar todos los bolos excepto uno.

QUÉ ACABO DE VER pic.twitter.com/jiZtVQcHeZ — Lo de Évole (@LoDeEvole) September 21, 2021

El 'zasca' de Pablo Iglesias: "Cómo se nota la mano de Ferreras"

Una vez publicado el vídeo en Twitter, Pablo Iglesias hizo un comentario al programa de Jordi Évole en tono simpático pero que también ha llamado la atención por el recado que guarda dirigido a una de las personas con más poder en La Sexta. "Por cierto Jordi, hice un strike... Cómo se nota la mano de Ferreras en la edición", ha dicho el exvicepresidente al ver que en la versión final de la promo no se veía.

Lo de Évole contestó a Iglesias con otro vídeo en el que, efectivamente, se ve cómo hace strike, aunque la toma no es la mejor. Es más, la cuenta del programa bromea: "Es este. No nos van a fichar en Eurosport, no".

Es este. No nos van a fichar en Eurosport, no.???? pic.twitter.com/DkKA8TXSsS — Lo de Évole (@LoDeEvole) September 22, 2021

Entidades Antonio García-Ferreras Presentador Presentador Pablo Iglesias Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos