Pere Aznar confiesa en 'Late Motiv' sus problemas con el alcohol: "Llevo 67 días sin beber"

Pere Aznar, colaborador habitual de Andreu Buenafuente en su programa, Late Motiv, quiso desvelar este martes sobre sus problemas con el alcohol y el momento exacto en el que se dio cuenta que tenía que dejar la bebida. Lo hizo con el sentido del humor que le caracteriza.

El valenciano, que estos días acude a Pasapalabra en calidad de invitado, fue directo al contarlo en el programa de #0. "He dejado de beber, Andreu", dijo para añadir con humor: "He dejado de churrar, de pimplar, de mamar, de soplar, de chufarme, de remojar el gaznate. Le he dicho que sí a la Solán de Cabras y que no a Froilán".

La honesta confesión de Pere Aznar sobre su alcoholismo

"Estaba entrando en barrena", reconoció Pere Aznar explicando que, durante el último año, acudía solo al bar para beber con su móvil y unos auriculares para ver series. Sin embargo, no recuerda muy bien qué sucedió en cada una de ellas. "La putada es que tengo que volver a verlas porque no me acuerdo de nada".

"Para mí, La casa de papel son dos tíos que se llaman Cuenca, Toledo y Segovia y están robando un Caja Rural en Soria", bromeó contando que no estaba pasando por un buen momento personal. "Bebía por mi frustración laboral, por la inestabilidad en la pareja y porque no iba la página web de Renfe".

Aznar, a continuación, contó a Buenafuente que tomó la decisión de dejar la bebida "en un tanatorio de un pueblo en medio de la nada de Toledo", al que acudió de "resaca" para despedirse de un amigo suyo. "Le vi y me hundí. Me entró una movida", aseguró certificando que lleva 67 días sin probar el alcohol. "Me fui al baño y me miré al espejo. Y pensé '¿habrá algún bar en este pueblo de mierda'. Ahí me derrumbé".

Esto de @pere_aznar es tremendamente honesto. Él necesitaba contarlo y nosotros nos alegramos muchísimo. ¡Un abrazo y salud, Pere! pic.twitter.com/Wp2mLszX2G — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 21, 2021

