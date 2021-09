¿Qué le pasa a Luca Onestini en las piernas?: la enfermedad que padece y ha sorprendido a los seguidores de 'Secret Story'

Telecinco estrenó hace dos semanas la primera edición de Secret Story: La casa de los secretos, un nuevo reality en el que un grupo de famosos debe convivir durante unos meses dentro de una casa en la que deben seguir una dinámica para descubrir qué oculta cada uno de sus compañeros. La mecánica será similar a la que se utilizó la decimosexta edición de Gran Hermano, entrega que coronó a Sofía Suescun.

Uno de los nombres menos conocido de los concursantes del programa es el de Luca Onestini. Sin embargo, los seguidores del universo de Mediaset sabrán que se trata del hermano de Gianmarco Onestini, concursante de GH VIP 7, ganador de El tiempo de descuento y segundo finalista de Supervivientes 2021.

Luca Onestini saltó a la fama en el año 2019, cuando viajó a España para defender en plató a Gianmarco en las galas del reality de convivencia de Telecinco. Su conexión con Jorge Javier fue instantánea y durante estos años ha estado en las quinielas de todos los realities de la cadena. ¿El handicap? El idioma. A diferencia de su hermano, Luca no controlaba al 100% el español, por lo que sus opciones para formar parte del casting de algún programa se antojaba complicado.

Ahora parece que la situación ha cambiado y que Luca está preparado para adentrarse en una aventura televisiva en nuestro país. El joven italiano tiene tablas de sobra en los medios, ya que es una estrella de la pequeña pantalla en su país. Tras alzarse con el título de Mister Italia 2013, Luca empezó a trabajar como modelo y saltó a la televisión como concursante de Temptation Island (La isla de las tentaciones). Onestini se presentó al reality italiano como soltero para intentar seducir a alguna de las mujeres que entraron con sus parejas al concurso.

Más tarde, Luca se convirtió en tronista de la versión italiana de Mujeres y hombres y viceversa con uno de los 'tronos' más recordados de los últimos años en el país. De ahí saltó a otro reality, Il Grande Fratello VIP (GH VIP), donde estuvo a punto de llevarse el premio. Quedó en segunda posición y comenzó un noviazgo con la modelo Ivana Mrazova.

La enfermedad que padece Luca Onestini

Tras este nuevo proyecto televisivo, Luca dio el salto a España, donde su historia ya es conocida por todos. Además de su carrera en televisión, Luca está estudiando Odontología. En las últimas semanas, Onestini ha sido noticia, ya que algunas informaciones apuntan a que podría haber iniciado una relación con Alexia Rivas.

Durante sus primeras semanas en 'la casa de los secretos', Luca Onestini ha mantenido un perfil bajo, tanteando el terreno y tonteando con algunas de sus compañeras. Sin embargo, con ninguna ha querido dar un paso más allá... de momento. Pero el italiano ha llamado la atención de los espectadores por un motivo ajeno a su concurso en el reality: la afección que sufre en las piernas.

Luca nunca ha escondido la enfermedad que se hace visible en su piel y, de hecho, ha hablado de ella en sus redes sociales para dar voz a otras personas que igual también la sufren. Se trata de vitíligo, una afección que provoca despigmentación en algunas zonas de la dermis. Esto sucede porque las células encargadas de dar color a la piel o se mueren o dejan de funcionar.

En el caso de Luca, esta solo le afecta a la zona de las rodillas. No obstante, no se descarta que en el futuro se le pueda extender a otras partes del cuerpo. "Comparto esta foto para que tengan el coraje de mostrarse en su singularidad. A quien todavía me pregunta qué tengo en las piernas, le contesto sin vergüenza que tengo vitíligo. No hay nada que esconder", escribió hace unos meses Onestini, en el día en el que se conmemora esta enfermedad.

