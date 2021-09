Quién es Julián, la 'cuenta pendiente' de Fani en 'La última tentación' que esconde un dramático pasado

La primera secuela internacional de La isla de las tentaciones ha llegado ya a Mediaset España. El pasado miércoles, Telecinco estrenó La última tentación, reality presentado por Sandra Barneda en el que participantes de todas las ediciones se reencontrarán en República Dominicana con el objetivo de saldar sus cuentas pendientes.

Las cinco parejas protagonistas, formadas por Fani y Christofer, Lester y Patri, Isaac y Lucía, Andrea y Roberto, y Mayka y Alejandro pondrán a prueba de nuevo su amor y se verán las caras con personas que podrían hacer tambalear de nuevo su relación.

En la primera 'hoguera', las parejas fueron divididas en dos grupos. Uno de ellos, el formado por Lester, Fani, Mayka, Andrea y Lobo recibieron a sus 'cuentas pendientes': Marta Peñate, Julián, Pablo, Óscar y Marina, respectivamente. Barneda les dio la oportunidad de organizarse como quisieran en las habitaciones para dormir y estos optaron por quedarse cada uno con su visita, aunque la mayoría de ellos se acostase en el suelo.

¿Quién es Julián, 'cuenta pendiente' de Fani en 'La última tentación'?

Muchos espectadores se sorprendieron al ver a Julián entrando en la zona de hogueras de La última tentación. Muy pocos recordaban quién era el joven y qué había pasado con Fani para que haya viajado hasta la República Dominicana con el objetivo de verse las caras con la madrileña. El chico mantuvo una actitud chulesca con la concursante, que acabó entre lágrimas tras protagonizar una agria discusión.

"Tengo 25 años y soy el empresario más famoso de Valencia. Detrás de esta fachada irresistible, tengo un corazoncito con muchas ganas de presentarse". Esta fue la carta de presentación de Julián en La isla de las tentaciones, que arrancó en Mediaset a comienzos de 2020. Ahora, el participante tiene 27 años.

Pero lo cierto es que sus músculos y sus tatuajes esconden una terrible historia: de niño sobrevivió a un intento de parricidio. Cuando tan solo tenía 13 meses de vida, su progenitora quiso acabar con él lanzándole al vacío desde un sexto piso "en un ataque de histeria".

"La mujer, de 26 años, al parecer confesó que no había podido soportar los constantes llantos del pequeño y, presa de la ira, tiró a su hijo por la ventana". Afortunadamente, Julián sobrevivió: "El bebé cayó sobre el techo de una furgoneta, rebotó sobre él y en un acto reflejo de un vecino que pasaba por allí, este extendió los brazos y cogió al pequeño".

"Abrí los brazos y me cayó encima. Estaba como muerto, sin sangre y no respiraba. Le di unas palmaditas en la cara y comenzó a llorar", dijo el 'héroe' de esta historia en declaraciones que fueron recogidas en El País por entonces. Su madre, que negó lo ocurrido en un primer momento, terminó confesando e ingresó en la cárcel. Como es lógico, Julián no se acuerda de este dramático hecho.

¿Qué pasó entre Julián y Fani antes de 'La última tentación'?

Fani reconoció no saber los motivos por los que Julián había acudido tan enfadado a La última tentación. El chico, que se mostró todo el tiempo desafiante, aseguró que la concursante le había hecho "mucho daño" en su anterior paso por el programa.

"Yo estaba muy bien con mis compañeros, pero desde que dejé de tener ese acercamiento, ese feeling, con ella, todo empezó a ir mal", explicó el que fuera tentador de aquella edición. Durante su encuentro, Fani recriminó a Julián haber ido hablando mal de ella por ahí cuando acabó su aventura en la isla. Lo cierto es que fue ella la que decidió que el chico volviera a España, expulsándolo en mitad de la edición al no tener química con él.

