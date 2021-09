Gemma Nierga se la devuelve a Ignacio Garriga (Vox) en un tenso rifirrafe

Gemma Nierga e Ignacio Garriga (VOX) se han enzarzado en un profundo cara a cara a propósito del aumento de agresiones al colectivo LGTBI. Y precisamente todo ha comenzado por hablar de "colectivo". "Estamos cansados de que la izquierda colectivice a las personas. A nosotros nos da igual si es bisexual u homosexual. Nosotros la valoramos por lo que es: una persona. Ellos utilizan la orientación sexual o el feminismo como arma política", ha expuesto el diputado de Vox.

"¿Vox no cree que haya que proteger al colectivo de personas LGTBI?", ha preguntado Nierga en la entrevista que le ha hecho en el programa Cafè d'idees (La 2). "Hay que proteger a cualquier persona. No reconozco el colectivo LGTBI. Reconozco a la persona, sea heterosexual, homosexual o lo que sea", ha respondido Garriga.

"Pero, en cambio, cuando le he dicho que han aumentado las agresiones homófobas sí lo reconoce, sí acepta este datos de los Mossos, a un colectivo", ha explicado la presentadora. "Igual que han incrementado las violaciones, los ataques de violencia intrafamiliar... eso es una realidad, pero no tiene nada que ver con los colectivos", ha dicho el político.

"Es un colectivo que ha sido agredido en un porcentaje mucho mayor", ha insistido la periodista. "No, son personas que han sido agredidas. ¿Por qué hay que colectivizar?", se ha quejado el diputado de Vox. "Para defenderles, para protegerles", ha dicho Nierga. "Eso es un mantra, eso es falso, es un mantra que ha impuesto la izquierda. No hay que colectivizar a las personas, hay que defenderlas independientemente de lo que piensen".

Nierga: "¿Por qué trata a los inmigrantes como un colectivo?"

En ese momento, Nierga ha usado su propio argumento para afearle su forma de referirse a los inmigrantes, ya que, según la periodista, sí los trataba como colectivo. "Entonces, ¿por qué no hace lo mismo con los inmigrantes? ¿Por qué no los personaliza? ¿Por qué los trata como colectivo?", ha planteado.

"Yo no los colectivizo", ha dicho él. "Antes me ha dado datos del colectivo de inmigrantes ilegales", ha añadido Nierga. "Y también le he hablado del porcentaje de españoles y no estoy colectivizando, estoy hablando de datos estadísticos", ha matizado Garriga. "Yo lo personalizo. Y eso es la crítica del consenso progre: señalamos que hay menores extranjeras no acompañados que son delincuentes. Pero no colectivizamos, estamos en contra".

