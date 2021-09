Pablo Motos desvela el insólito método que utiliza para dormir: "Me pongo 36 cables"

Pablo Motos quiso compartir este martes con la audiencia de El hormiguero un asunto personal. Lo hizo en la tertulia de los cómicos, con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita. Todo fue a raíz de que el presentador les preguntara de qué renegaban ellos tras conocer los sorprendentes discursos negacionistas de la erupción del volcán de La Palma.

"Yo soy negacionista de las vitaminas, no pueden existir tantas y, además, no hacen nada", bromeó el concursante de la segunda edición de El desafío 'ofendiendo' a Motos, que se dispuso a enumerar todas las que toma a diario. "Pareces el de Breaking Bad", espetó el Monaguillo.

Los "36 cables" a los que se conecta Pablo Motos para dormir

"A lo largo de mi vida he ido descartando algunas que no me funcionaban, muchísimas. No han cuajado la inmensa mayoría", añadió el valenciano. Justo en ese momento, Jorge Salvador animó a su socio a que descubriera cómo duerme. "¡Eso no lo voy a contar!", exclamó Motos.

Finalmente, el presentador accedió. Entre risas, Pablo contó que "antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies". Se trata de un "neuroestimulador no invasivo" que se utiliza para prevenir los dolores de cabeza. "Y vivo feliz", dijo.

