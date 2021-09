'La Resistencia' se pone seria para responder a las críticas de sus fans: "Hacemos lo que podemos"

La Resistencia ha arrancado de forma agridulce su nueva etapa en Movistar+. Después de tres años, la compañía audiovisual ha decidido dejar de compartir en Youtube las entrevistas de Broncano en el programa para obligar a los fans del formato que se suscriban a sus plataformas o se hagan clientes de sus servicios.

Esto ha provocado la indignación de buena parte de sus seguidores, que han mostrado su indignación con el late night de #0 a través de las redes sociales. Lejos de desoír los comentarios de la gente, La Resistencia ha abordado este martes lo sucedido, dando con humor su versión de lo ocurrido.

En el comienzo de la emisión, Broncano ha presentado un día más a Castella y Grison, preguntándole cómo se encontraban. El guitarrista, que sorprendió en el estreno de la nueva temporada con un radical cambio de look, aseguró entonces que estaba algo triste: "Estoy afectado por el 'hateo', tío. Veo mucho 'hate'. En todos los lados. No me mola, me voy a ir al campo con unas gallinas al final", empezó diciendo el cómico, poniendo el tema sobre la mesa.

"La gente no lo sabe, pero a Marcos, que lo veis aquí con sus chistes y sus movidas, es una persona muy sensible", bromeó Broncano antes de que Grison insistiese. "Nosotros hacemos lo que podemos por la peña, tío", manifestó con pena. "Nosotros hacemos lo que podemos por la gente, por agradar, hemos puesto este teatro... ¡Si en el otro había ratas! Aquí cabe más gente y hacemos lo que podemos", continuó el músico.

¿Se ha puesto botox en la cara David Broncano?

"La gente se piensa que nosotros somos... ¡yo que sé! Me cago en la... Dicen que ya no tenemos gracia. ¡Pero si hacemos la misma puta mierda de siempre! De verdad...", continuó lamentando Grison, que sacó a relucir otro de los rumores que se han desatado entre los espectadores de La Resistencia. "Ahora dicen que si te has puesto botox, tío", informó al presentador. "¿Qué más da? Como si te pones una polla de manatí en la frente", bromeó el miembro de la banda del programa.

Durante los últimos días, muchos fans del show han teorizado con que Broncano se ha realizado este verano un retoque estético en la cara, algo que este aseguró que desconocía. "Todo el mundo diciendo que te has puesto botox, ¿te ha puesto botox?", acabó preguntándole al humorista. "¡Cómo me voy a poner botox! ¿Qué dices? ¿Estás tonto? ¿Para qué me voy a poner botox?", respondió el presentador, desmintiendo así todos los rumores. "No sé, todo el mundo dice que tienes la cara más vivaz, que ya no pareces un perezoso", dijo Grison, provocando las carcajadas del público.

Finalmente, los protagonistas del late night de Movistar+ afrontaron la maniobra de la cadena de no compartir a partir de esta temporada las entrevistas de forma gratuita a través de Youtube. "Yo entiendo que la gente está enfadada", acabó reconociendo Grison. "Bueno, está enfadada por una cosa que nosotros no podemos hacer mucho", acabó confirmando el presentador en una frase con la que dejaba claro que este cambio de estrategia no es decisión de La Resistencia, sino de la compañía.

Grison está afectado por el hate. Hacemos todo lo que podemos por la peña.



No está siendo bonito ser CM estos días :__) pic.twitter.com/4jdtVcJcyx — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2021

