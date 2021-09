La ceniza del volcán de La Palma sorprende a Susanna Griso en directo: "He notado que carraspeaba"

Susanna Griso es el rostro de Antena 3 que capitanea la cobertura especial de la erupción volcánica de La Palma. La presentadora de Espejo Público lleva en la isla canaria desde este martes, donde se encuentra realizando tanto reportajes como conexiones en directo para el programa.

Al igual que hacía Piqueras ayer, la catalana también ha querido tomar unas imágenes de las coladas de lava a solo unos metros de distancia. Visiblemente agobiada y vestida de blanco impoluto. "Se nota muchísimo el calor, ha subido intensamente la temperatura", decía en una conexión realizada desde Todoque a primera hora.

Pero, a lo largo de la mañana, la cantidad de ceniza que está escupiendo el volcán ha sorprendido a Griso, que se ha tenido que poner unas gafas de ver sin graduar para protegerse. "Empieza a entrar en los ojos y cómo decía Roberto [Brasero] es muy molesto porque te irritan y si te frotas es todavía peor porque te puedes provocar alguna heridita", ha dicho mientras el cámara hacía zoom a su rostro.

La ceniza sorprende a Griso: "Me he dado cuenta un poquito tarde"

A continuación, Griso ha mostrado un plano detalle de su cuaderno de anotaciones repleta de ceniza. "Una no se da cuenta, yo llevo ya dos horas de directo y, de repente, he notado que carraspeaba. Y cuando he visto el suelo, digo 'hay mucha más lava", ha dicho. "Esta es mi agenda, la he abierto a las nueve de la mañana y esto es lo que ha caído en el rato que llevamos aquí. Me he dado cuenta un poquito tarde. Hasta que no he empezado a carraspear, no me he puesto la mascarilla".

La presentadora ha continuado su crónica informando de que la columna de humo provocada por la erupción "es muchísimo más alta y densa". "La tenemos encima de nuestras cabezas. Pese a que es un día relativamente soleado, yo solo veo nubes", ha dicho mientras el objetivo apuntaba hacia el cielo. Por último, Griso ha mostrado su shock al ver la colada incandescente arrasar con las casas de la pedanía de Todoque.

Como apunte curioso a esta auténtica catástrofe para los palmeros, los usuarios de Twitter han comparado el plano de Griso con el volcán a su espalda con el fotograma de un capítulo de Los Simpson, en el que una reportera, muy parecida a la periodista de Antena 3, informa sobre la erupción de un volcán.

