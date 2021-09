El director de 'Sálvame' frena a gritos una conversación sobre Ana Rosa Quintana: "¡Se acabó!"

Laura Fa concedió recientemente una entrevista a Gabriel Rufián en la que hablaba de política y también de televisión. La colaboradora criticaba a algunos de sus compañeros, como Chelo García Cortés, a quien llamó "antigua".

Preguntada por Ana Rosa Quintana, Laura Fa se limitó a decir al diputado de ERC que "no puedo decir lo que pienso". Sí opinó, por el contrario, de Paz Padilla -"desubicada"- o de Susanna Griso. "No me gustan muchas cosas de las que hace. Me sorprende", comentó sobre la periodista de Antena 3.

Este martes, se vieron las caras en plató Laura Fa y Lydia Lozano, que el sábado pasado había sido muy crítica con su compañera en el Deluxe por lo que había dicho sobre Chelo. En su reencuentro, Lydia puso en aprietos a Laura Fa y sacó el tema de Ana Rosa. "Yo solo quiero saber una cosa. ¿Qué piensas de Ana Rosa Quintana?", lanzó Lydia.

"No lo quiero decir. Le tengo respeto como presentadora de esta casa y no voy a decirlo como tampoco dije nada de Susanna Griso", contestó Laura, mientras Matamoros le recordaba que Paz Padilla también era presentadora de Telecinco y había dicho que estaba "desubicada". "Pero con ella tengo confianza para decir lo que pienso", replicó Laura.

David Valldeperas frena la pregunta de Lydia Lozano sobre Ana Rosa Quintana

En ese momento, David Valldeperas comenzó a gritar para frenar que la conversación fuese por esos derroteros. "¡Que no se habla de Ana Rosa!", se escuchó decir a Kiko Hernández.

"¡Se acabó! ¡Si digo que ya es ya! ¡No hay más!", continuaba Valldeperas a gritos, mientras le pinchaba la cámara. "En la entrevista habla de ella", se quejaba Lydia para justificar su pregunta a Laura Fa.