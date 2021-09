La pregunta clave que Terelu Campos se negó a hacer a Bigote Arrocet desde el plató de 'Secret Story'

Bigote Arrocet protagonizó su línea de la vida en Secret Story, donde relató cómo ha sido su trayectoria personal y laboral. Al término de este juego, Carlos Sobera le quiso preguntar por una conversación con Frigenti en la que habría reconocido haber sido infiel.

"Yo no dije eso", matizó Bigote. "El hombre que esté casado y que diga que no es infiel, contadito con las manos", apuntó Arrocet. "Con 72 años y la cantidad de cosas que he visto...", dijo.

En ese momento, Carlos Sobera propuso a Terelu Campos hacerle una pregunta desde el plató. "Voy a dar la oportunidad a Terelu para que tome una decisión. Le pregunté al principio del programa si se atrevería a preguntar a Edmundo si había sido infiel a su madre. ¿Quieres hacer la pregunta?", planteó el presentador.

Bigote: "Yo a Teresita yo no le he engañado"

La colaboradora fue tajante. "Por supuesto que no, entre otras cosas porque en estos momentos no tendría sentido que yo le hiciera esa pregunta", dijo Terelu, que se negó a poner la cuestión sobre la mesa.

En cualquier caso, Bigote aseguró que él nunca había sido infiel a María Teresa Campos.: "Yo estoy muy tranquilo, si alguien quiere decir otra cosa que la diga, pero yo a Teresita yo no le he engañado".

