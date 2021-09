Iñaki Gabilondo anuncia por sorpresa su retirada: "En mi corazón quedó claro que había llegado el fin"

Iñaki Gabilondo ha anunciado este martes su retirada definitiva de los medios. El ya histórico periodista dio la noticia ante los micrófonos de la Cadena SER en lo que parecía ser una entrevista más de Aimar Bretos al frente del Hora 25. Sin embargo, nada más comenzar la charla, el invitado aseguró que había acudido a la emisora para decir adiós.

"Estoy contento de estar aquí. Contento de que sea aquí donde podamos hacer el adiós. A esto vengo. Yo estaba como quería retirándome por la vía de la discreción máxima", declaró el vasco, que a comienzos de este 2021 tomó la decisión de dejar su sección diaria de análisis político en Hoy por hoy, donde pasó a hacer unas apariciones semanales hasta final de temporada.

"Aquí cuando dejé de hacer los comentarios seguramente debería haberlo dejado todo. Forzamos un poco más en el Hoy por hoy, pero en mi corazón quedó claro que había llegado el fin", añadió Gabilondo, que confirmó que seguirá en Movistar+ hasta final de año para grabar unas entregas de su programa que aún le quedan pendiente. De la mano de La Caña Brothers, el periodista suele lanzar una mirada hacia al futuro para hablar de diversos temas que afectan a la sociedad. No obstante, de momento se desconoce qué asunto abordará en sus últimas intervenciones televisivas.

Ana Pastor y Mamen Mendizábal se despiden de Gabilondo

"Hacerse mayor es un proceso de despedida. Yo voy a cumplir el mes que viene 79 años. Yo tengo una gran curiosidad y alejarme y ver cómo lo hacéis. Estaba claro que esto se acababa ya, me estaba aburriendo de mí", reconoce con humor el también locutor, que ha recibido el apoyo en directo de otros referentes del periodismo actual, como Mamen Mendizábal o Ana Pastor. Ambas entraron en la SER para despedirse y mostrarle sus respetos y agradecimientos a Iñaki Gabilondo.

"No se puede decir mejor las cosas que él. No se puede defender mejor este país desde las ideas y el corazón. No se puede defender mejor el periodismo", aseguraba la expresentadora de Más Vale Tarde para la que Gabilondo es uno de sus principales mentores. Ana Pastor, por su parte, confesó tener "una mezcla de sensaciones". Iñaki también recibió un mensaje de audio por parte de Javier Bardem, quien destacó que "perdemos mucho, pero él gana tranquilidad".

