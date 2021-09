El polémico vídeo de 'La última tentación': Isaac se pronuncia y explica lo que sucedió

Telecinco y Cuatro emitieron este lunes El debate de las tentaciones, un espacio en el que se analizaron las primeras horas de convivencia de los protagonistas de La última tentación, el programa que Mediaset estrenó la semana pasada.

El debate de las tentaciones también mostró material inédito del tiempo que comenzaron a compartir los participantes, así como de la primera fiesta de bienvenida. Fue en esas imágenes donde los espectadores vieron un detalle que llamó la atención a muchos.

Se trata de un vídeo en el que se ve a Óscar e Isaac. El primero se acerca al segundo y parece que le choca la mano, aunque en realidad le entrega algo que no se aprecia qué es. Ante las imágenes, los mensajes en las redes sociales fueron numerosos, tanto como las especulaciones. El comentario más generalizado de los usuarios de Twitter era el de aquellos que se preguntaban si era droga.

Isaac se pronuncia sobre el vídeo: "Estoy flipando, era un mechero"

Isaac, uno de los protagonistas del vídeo, se ha pronunciado en redes sociales. "Chicos, estoy flipando un poco. Me estáis pasando el vídeo ese del debate... Quiero aclarar que en televisión no se puede fumar y le dejé el mechero a Óscar para que se fuera al rincón a fumar. Yo iba a ir luego y, cuando él acabó, me lo devolvió. No era nada más raro", ha explicado.

Hay que recordar que la legislación impide fumar ante las cámaras. De hecho, los realities suelen tener espacios sin cámaras donde los concursantes se refugian para fumar. Lo habitual es que vayan solos para que no hablen con nadie y no se produzca ninguna trama fuera de los objetivos.

