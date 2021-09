Sorprendente aparición de Pablo Iglesias en televisión: "Me gusta el placer de ir a la peluquería y que me den aceitito en la barba"

Pablo Iglesias protagoniza una promo del programa que presenta Jordi Évole en La Sexta. El exvicepresidente del Gobierno aparece en una bolera, perfectamente ataviado para hacer un lanzamiento en la pista, mientras se escucha hablar al presentador.

"Me encantaría entrevistar a alguien que supiese todos los secretos de este Gobierno. Que haya estado dentro, que haya tenido hilo directo con Pedro Sánchez, que haya participado de las decisiones importantes, de la moción de censura, el pacto con Podemos, que sea odiado por unos, amado por otros... y que se haya ido hace poco. Que tenga ganas de rajar, tirar de la manta, salseo...", dice Jordi Évole mientras se intercalan las imágenes de Pablo Iglesias.

Lea también: Miguel Bosé critica que Jordi Évole "no se portó bien": "Alardea mucho de que soy su amigo"

"¿Sabes quién es, no?", pregunta el presentador. Acto seguido, bolo en mano, Pablo Iglesias responde: "Iván Redondo". Y eso es lo curioso, ya que la aparición de Pablo Iglesias en el vídeo no es para promocionar una entrevista a él, sino a Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez. "Iván Redondo, el otro vicepresidente", rotula Lo de Évole.

Jordi Évole entrevistará a Iván Redondo y Pablo Iglesias protagoniza la promo de La Sexta

La secuencia termina con una charla entre Iglesias y Évole. "De los pequeños placeres que he ganado, el que más me gusta es ir a la peluquería. Que te corten el pelo a navaja, que te den aceitito en la barba...", dice el ex líder de Podemos. "Qué pesado estás", responde el presentador. "No me toques", añade Évole cuando Iglesias le toca el pelo.

QUÉ ACABO DE VER pic.twitter.com/jiZtVQcHeZ — Lo de Évole (@LoDeEvole) September 21, 2021

Entidades Jordi Évole Requena Presentador y follonero Presentador y follonero Pablo Iglesias Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos Vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos