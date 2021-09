"¡Qué barbaridad!": el impactante cambio físico de Kiko Matamoros en su vuelta a 'Sálvame' tras las vacaciones

Después de varias semanas ausente, Kiko Matamoros ha regresado este martes al plató de Sálvame, donde se ha reencontrado con algunos de sus compañeros. El tertuliano protagonizó varias polémicas a finales de agosto y muchos especularon con una posible marcha del programa. Nada más lejos de la realidad, el colaborador se encontraba disfrutando de sus vacaciones de verano.

A su vuelta, el comentario de todos los rostros del programa de Telecinco fue el mismo. "Qué barbaridad", comentó Jorge Javier Vázquez al ver el evidente cambio físico con el que Matamoros ha regresado de su semanas de descanso. El tertuliano ha vuelto radiante, en sentido literal, y así se lo hicieron saber todos los colaboradores.

El moreno de Matamoros desata las bromas de sus compañeros en 'Sálvame'

Jorge Javier le dio la bienvenida y Lydia Lozano aprovechó para vacilarle: "Te has pasado con el maquillaje", aseguró la periodista. El resto de los presentes preguntaron a Kiko si estaba con ganas de volver y una sonrisa del aludido lo decía todo.

"No, porque estaba tan, tan bien en Tulum...", presumió mientras todos recalcaban el impactante color de piel con el que había vuelto. Finalmente, Matamoros confesó que tenía ya "ganas" de trabajar porque este verano ha sido algo especial: "Yo no suelo tomar tantas vacaciones pero bueno, me hacía falta", dijo con sorna.

