Arkano se pronuncia sobre su sexualidad en 'Masterchef Celebrity': su respuesta cuando le preguntan si es bisexual

TVE emitió este martes la segunda gala de Masterchef Celebrity en una entrega marcada por el deliro de Verónica Forqué durante su capitanía en la prueba de exteriores. Sin embargo, la noche dio más de sí y se produjeron otros momentazos muy comentados por los seguidores del programa.

Uno de ellos lo protagonizó Arkano, quien ha pedido a sus compañeros que le ayuden a encontrar pareja durante su paso por el talent culinario de La 1. Con este objetivo en el horizonte, Eduardo Navarrete aprovechó la ocasión para preguntarle una duda al rapero después de haber escuchado algunos rumores al respecto.

Arkano confirma que es bisexual: "He hecho de todo"

"Pero, entonces, en el Tinder ¿tienes puesto sólo chicas?", le soltó el diseñador al cantante mientras sus compañeros hacían la compra en el supermercado del plató. Arkano no se escondió y le preguntó directamente a su amigo: "¿Qué quieres saber tú?". "Te he visto con la bandera y he pensado que podías ser gay-friendly o bisexual", respondió Navarrete antes de recibir la confirmación del joven.

"Sí, pero en Tinder tengo puesto sólo chicas. A pesar de eso, he hecho de todo. Estoy abierto a todo", anunció Arkano, saliendo oficialmente del armario. Edu optó por celebrar el momento, haciendo gala de su gran sentido del humor. "¡Hemos cantado línea, señores!", bromeó el modisto ante las risas de todos los presentes.

