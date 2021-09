Tremenda espantada en 'First Dates': "Me habría ido antes, no lo he hecho por educación"

First Dates vivió este lunes, 20 de septiembre, una de sus citas más surrealistas. Lola y Miguel, más conocido como Nanu Ferrari, fueron sus protagonistas. Este hombre quiso demostrar a su acompañante sus trucos de magia, pero acabó asustándola y provocando su espantada.

Lea también: Las dudas de una soltera de 'First Dates' con el 'piercing' de su cita: "Tenía todo el rato su prepucio en mi cabeza"

"Señorita, pido permiso para hacer un truco", aprovechó a decir muy educado a Lidia Torrent, que le reprimió: "¿Crees que has aprovechado el tiempo para conocer a Lola?". "No, no lo ha aprovechado", soltó Lola a lo que la camarera dijo: "Igual no necesita que la entretengas". "Sí, está deseándolo", espetó él. "No", dijo rotunda la mujer.

Los trucos de magia de Miguel enfadan a Lola en 'First Dates'

"Yo no vengo aquí a ver un espectáculo, sino a conocer a una persona", confesó Lola algo molesta. Finalmente, ella optó por levantarse e irse: "Bueno, mira. Yo lo siento, pero no. Me voy". "¿Me vas a hacer eso, Lola?", preguntó él extrañado. "Me ha parecido toda la cena fuera de lujar", se quejaba ella después. "Ya he salido corriendo".

Lea también: La confesión de Margallo en la SER: "Veo a Pablo Iglesias y pienso: 'Este me mete en una residencia"

"Se ha ido molesta", reía por su parte el mago. "Yo me habría ido antes, pero no lo he hecho por educación", dijo Lola mientras que Nanu Ferrari seguía con la intención de hacer show a quien quisiera: "¿Hay alguna mesa que quiere que le haga algún truco de magia?". "No habrá próxima más", remató al irse él del restaurante.

Entidades Carlos Sobera Pardo Presentador Presentador