Verónica Forqué ('Masterchef Celebrity'): "He perdido los papeles muchas veces, me voy a ir de España"

Masterchef Celebrity quiso fichar a Verónica Forqué hace un par de años "pero no me veía preparada". "Esta vez yo me postulé". "Llamé a mi representante y le dije que quería estar" en el programa, explica la actriz durante una charla con ECOTEUVE.ES.

Forqué se ha convertido en la gran protagonista del talent tras sus dos primeras emisiones. En el estreno, el público aplaudió su ingenio y comicidad. En la segunda entrega, cabreó a muchos -también a sus compañeros- por su actitud durante la prueba de exteriores. Ella misma reconoció que había estado "odiosa y antipática".

Pero parece que no va a ser la única vez que veamos a ver a la actriz en este plan. "Yo he perdido los papeles muchas veces. Y no estoy acostumbrada a perder los papeles en la vida y mucho menos en público", reconocía en nuestra charla en el FesTVal de Vitoria. "Me voy a ir de España".

"Ha habido muy buen rollo, a pesar de las cosas que pasan

En cualquier caso, la artista asegura que el ambiente con los compañeros, ha sido bueno. "No hemos sido competitivos", dice. "Nos hemos llevado muy bien y ha habido muy buen rollo, a pesar de las cosas que pasan, que te enfadas, te picas...", explica.

Verónica Forqué llegó a Masterchef Celebrity con un nivel de cocina de casa. "Sé hacer cosas, pero en Masterchef te vuelven loco, no hay tiempo para nada, solo 3 minutos para la compra... Es un disparate", dice sobre la presión que imprime un concurso de este tipo en el que apenas te sirve lo que llevas aprendido de origen con el golpe de realidad que eso supone. "En Masterchef vuelves a la infancia, no sabes nada, no eres nadie, eres una mierda", bromea.

