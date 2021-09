"¡Eres un desgraciado!": Fani rompe a llorar ante el "machaque" de Gonzalo en 'La última tentación'

La última tentación tiene como objetivo que viejos concursantes de La isla de las tentaciones intenten enfrentarse a las cuentas que quedaron pendientes entre algunos de ellos. Además de verse cara a cara con personas que afectan directamente a la relación que mantienen actualmente, los protagonistas del reality recibirán la visita de viejos conocidos en el llamado Círculo de fuego.

Fani Carbajo ha sido la encargada de estrenar esta nueva dinámica del programa con la visita de Gonzalo Montoya. El andaluz, que participó en la primera edición junto a Susana Molina, quien dejó a su chico al final de la aventura al darse cuenta de quién era realmente cuando no estaba con ella.

Gonzalo entró a machete contra Fani. Y aunque se supone que esta dinámica se ha hecho para arreglar las rencillas existentes entre ambos, Montoya decidió echarle en cara una vez más a la madrileña lo que esta le hizo a Christofer durante La isla de las tentaciones 1. "Ya está aquí tu peor pesadilla", dijo el sevillano nada más verla.

"¿No te da vergüenza hacer pasar al pelele que tienes como novio por lo mismo que pasó antes? Él tiene menos maldad que un león vegano. Te has reído de esta persona. ¿Te compensa? Ojalá te ponga los cuernos", le soltó de repente Gonzalo, enfadando a su compañera. "Escúchame, escúchame. Los cuernos que me ponga él o que le ponga yo, eso es mi vida. ¿Tú eres un santo? ¿Tú no has puesto los cuernos nunca? El que no tiene dignidad eres tú. No eres superior ni a mí ni a Christofer. No eres mi profesor", le respondió ella.

Fani da una segunda oportunidad a Gonzalo a pesar de sus ataques

"Eres infeliz. Has vuelto al sitio donde hiciste pasar a Christofer los peores días de su vida. ¿Te digo por qué has vuelto? Porque eres una estrella estrellada. Todo lo que sube baja", volvió a la carga el joven mientras ella aseguraba que su relación está "mejor que nunca". "Por mí esto ha terminado. No tengo más que hablar con este señor. Eres despreciable, qué pena de hombre, qué pena de ser", le pidió a Sandra Barneda mientras esta hacía su entrada en el círculo.

La presentadora se encontró a Fani totalmente rota, cansada de que una y otra vez personas ajenas a su relación le eche en cara lo que hizo hace dos años. "Siempre está igual. Cada vez que me ve es machaque, machaque, machaque. Como si se lo hubiera hecho a él. Como si le hubiera hecho daño a él", se quejó la concursante antes de que Barneda le diese el poder a Fani de decidir si Gonzalo se quedaba en la isla para arreglar su conflicto o lo mandaba de vuelta a España. "Tenemos que seguir hablando. Merece una segunda oportunidad. Tiene que entenderme y parar. Yo no soy mala, Sandra. Por eso quiero que pare, que deje de acusarme", se pronunció Fani entre sollozos.

