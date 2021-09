"¡Qué feo!": Carmen Borrego estalla al ver cómo "profanan" la foto de su madre en los pasillos de Telecinco

Lo que le faltaba a María Teresa Campos. Después de ver cómo Telecinco traía de vuelta a Bigote Arrocet dos años después de que la dejase de buenas a primeras a través de un mensaje de Whatsapp, la cadena ha permitido que Sálvame invite a una sobrina del argentino para que 'profane' el cuadro con su foto en los pasillos de Mediaset.

La humillación hacia la mítica presentadora se ha producido este mismo lunes en mitad del programa presentado por Jorge Javier Vázquez. A la vuelta de una publicidad, la realización pinchó la imagen de los pasillos de la cadena de Fuencarral, donde empezó a salir mucho humo mientras la cámara se acercaba al retrato de María Teresa.



En plató, Carmen Borrego observaba atenta la escena. De repente una mujer, de espaldas a la cámara, sacó un spray de pintura y comenzó a escribir un grafiti con la palabra "mentirosa" sobre el rostro de la madre de la colaboradora. Mientras tanto, algunos compañeros de la andaluza se llevaban las manos a la cabeza al ver lo que estaba pasando.

"Oye...", dijo por lo bajo varias veces Belén Esteban, consciente de que el programa estaba participando del espectáculo. "Madre mía, esto es como cuando Chelo quemó el cuadro de la Pantoja", comentó por su parte Alba Carrillo. "Es una falta de respeto", se quejó Víctor Sandoval.

Enseguida, Jorge Javier explicó que la chica de la imagen era Fiorella, una sobrina de Bigote Arrocet que tiene una versión "muy diferente" a la de María Teresa sobre cómo se produjo la ruptura entre ella y su tío. "¡Qué feo! ¡Qué feo!", acertaba a decir Borrego, mordiéndose la lengua y contando hasta 10 para no perder los nervios en directo.

Borrego: "Esto es lo más feo que se le ha hecho a mi madre"

"Que se prepare ella mejor. Con esto que ha hecho, poco más hay que decir de esta señora. No me entran ganas de nada porque ella misma se define. Esta señorita, si se quiere subir a este carro, que se suba. Es muy libre. Yo no la conozco, ni quiero conocerla. Tengo el más mínimo interés y más ahora, viendo lo que le acaba de hacer a mi madre", se quejó Borrego, que cree que si se habla de este tema es "porque la que interesa es María Teresa".

"Si se quieren subir a este carro y lo necesitan, aquí estamos todos. Pero hacer eso en un pasillo, con lo que ha sido esta persona en esta cadena, se me caería la cara de vergüenza. Es lo peor que he visto que se le ha hecho a mi madre y mira que se le han hecho cosas. Es tan feo...", concluyó la tertuliana cabreada. Para quitarle importancia a lo sucedido, Jorge Javier aclaró que hay una nueva foto de María Teresa para sustituir a la 'boicoteada'.

