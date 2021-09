Susana Díaz habla de su relación con Pedro Sánchez en su debut en el programa de Risto: "Siempre digo lo que pienso"

Susana Díaz ha sido el último fichaje político de Risto Mejide en debutar en Todo es mentira. La senadora y diputada en el Parlamento de Andalucía se ha estrenado este lunes como colaboradora del programa que presenta el publicista en las sobremesas de Cuatro.

Después de dar su testimonio sobre la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, Mejide ha querido apretar a la política al preguntarle por Pedro Sánchez, una vez que un vídeo ha recordado todos sus encontronazos con el actual presidente del Gobierno.

"¿Te sientes maltratada por el partido socialista?", ha preguntado él. "Que va. En absoluto. Yo soy del PSOE más que el escudo. Es mi segunda piel", ha respondido ella explicando que sigue en política porque "es mi vocación, es mi vida". "Todo el tiempo que le dedico a la política me parece poco", ha dicho.

En alusión a los choques con Sánchez, ha señalado que "yo ya no siento ningún rencor, es una etapa que, para mí, ya está superada". "Es verdad que ha habido muchos debates internos que han salido a través de la pantalla y aquí se ven de otra manera", ha asegurado.

A continuación, Mejide le ha preguntado por lo que le dijo a Sánchez en mayo de 2017: "Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú". "¿Sigues pensando lo mismo?". "Hacer un debate entre compañeros solo sirve para que se frote las manos la derecha y quien no te quiere. Aquel debate fue duro y doloroso", ha dicho ella.

"Alguien que, presuntamente, miente, lo hace en cualquier situación y tú le has dicho a la cara 'estás mintiendo", ha espetado Risto a lo que ella ha echado balones fuera: "En estas últimas primarias, yo no quería hacer debate porque no quería que los compañeros del PSOE sufrieran".

"¿Le decías la verdad ahí a Sánchez?", ha repreguntado Mejide a Díaz, que contestaba así: "Yo es que tengo un defecto, que siempre digo lo que pienso, y si lo sacas de contexto suena todavía más fuerte. Las cosas hay que contextualizarlas en el momento, lo que estábamos viviendo, y en el minuto uno después lo he ayudado, le estoy ayudando y le seguiré ayudando lo que haga falta".

Risto Mejide pregunta a Susana Díaz por los ERE en Andalucía

Justo después, Risto le ha sacado el tema de los ERE de Andalucía: "¿Cómo se contextualiza el mayor escándalo de corrupción en nuestro país, en el seno de tu partido?". La política ha respondido con una pregunta: "Si fueran tantos miles de millones como se dice, ¿por qué el gobierno actual de Andalucía sigue pagando las pólizas a los trabajadores. ¿Por qué eran legales no? Por lo tanto, ese dinero no se puede computar".

"Si no, el gobierno que está ahora, que es de otro color político, también estaría cometiendo una ilegalidad. Y si siguen pagando, es que era legal", ha dicho. "A mí me parece bochornoso. Yo pedí perdón y no estaba si quiera, porque me parece una vergüenza, no lo puedo ni entender, pero también se ha manipulado mucho y se ha utilizado mucho para el 'y tú más".

"Un proceso judicial en España no puede durar diez años. Primero, porque la gente tiene la sensación que el que lo ha hecho no lo paga. Y después, quien se demuestre con el tiempo que no tenía nada que ver, da igual, ya está culpabilizado. Se ha sentenciado en los medios", ha declarado la expresidenta de la Junta. "La justicia, para que sea justa y la gente se lo crea, tiene que ser más rápida y diez años no pueden tardar".

