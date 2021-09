Fátima Plata, la presentadora canaria pillada con el "yo voy a mear": "Soy muy natural y lo solté"

Televisión Canaria se llevó este domingo el aplauso unánime de los espectadores que siguieron la maratoniana cobertura que la autonómica realizó tras estallar el volcán en la isla de La Palma. Fátima Plata fue la encargada de liderar una brillantísima retransmisión que se prolongó durante casi cinco horas.

Sin embargo, un fallo técnico dejó en evidencia a la presentadora, que fue pillada por un micro abierto cuando creía que no se le escuchaba: "Yo voy a mear", dijo Fátima en una frase que enseguida corrió como la pólvora a través de las redes sociales. Memes y chistes acompañaron al impacto generalizado de la gente que siguió el impresionante fenómeno natural que se estaba desencadenando en el archipiélago.

Este mismo lunes, la protagonista del día en las islas se ha pronunciado sobre la anécdota, tomándose con humor lo sucedido: "Son cosas que pasan, pensaba que no estaba pinchada y como yo soy muy natural, pues lo solté", reconoce la periodista, que llegó a convertirse en tercer 'trending topic' de Twitter en España.

Fátima Plata destaca las dificultades de enfrentarte a una emisión televisiva tan imprevisible y de esta magnitud: Además, le pasó de todo, como en muchos directos. "Nos pasó todo lo que podía pasar, que se te vaya la señal, que no te escuche la compañera, que entre alguien en directo que se supone que era la vecina que había visto un volcán y resulta que no, que no había visto ninguno. Te enfrentas a algo que a mí me parece precioso en la profesión, que es saber improvisar y también saber escuchar", ha declarado al periódico local Canarias7.

El volcán de La Palma deja unas audiencias para la historia en TVC

Lo cierto es que ese fue uno de los pocos (si no el único) fallo que Fátima Plata cometió (de forma involuntaria) durante las horas que estuvo en directo contando el avance de las coladas de lava por las laderas de la llamada 'isla bonita'. Son serenidad y profesionalidad, la periodista fue dando paso a los trabajadores que Televisión Canaria envió a La Palma para cubrir la histórica erupción.

"Teníamos una cámara que sabíamos que iba a estar emitiendo 24 horas. Habíamos dado la señal en directo, pero cuando estábamos con otro bloque, de repente vino la primera explosión. Cortamos la información y nos quedamos con esa imagen", recuerda sobre el momento, a las 15.11 de la tarde (hora local) en la que se produjo la primera explosión.

Fátima Plata, a la que el comienzo de la erupción pilló presentando la edición de fin de semana del Telenoticias, confiesa que no se esperaba que le tocase a ella contarlo: "Pero si ni siquiera se lo esperaba tan inminente la comunidad científica... Yo sinceramente pensaba que le quedaba una semanita y mira, en directo. Una sorpresa total", declara la presentadora, que reconoce que vivió "con nervios" lo que sucedía. Eso sí, "muy arropada" por todos sus compañeros.

Finalmente, Fátima reivindica "el trabajo que se hace en RadioTelevisión Canaria, que cuando hay algo importante para la población, estamos conectados como servicio público". Una labor que fue reconocida por los canarios, ya que el insólito evento dejó tras de sí unas audiencias para la historia. Según datos de la consultora Dos30, la cadena autonómica alcanzó un 50,6% de share y una media de 316.000 espectadores entre las 14.15 de la tarde y las 19.00 que se prologó el primer tramo de la retransmisión.

