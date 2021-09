La retorcida maniobra de Miguel Ángel Nicolás para vengarse de Miguel Frigenti: lanza una polémica propuesta a su novio

Telecinco y Secret Story continúan explotando el conflicto que Miguel Frigenti mantiene con sus excompañeros de Ya es mediodía. En especial, con Miguel Ángel Nicolás, coordinador de la parte 'fresh' del programa presentado por Sonsoles Ónega. El periodista fue quien tomó la decisión de que el joven no continuara colaborando en el espacio de Mediaset.

El concursante del reality ha asegurado que fue despedido del programa por culpa de Alba Carrillo, a la que criticó desde el plató en el que ambos trabajaban durante su paso por GH VIP 7. También Frigenti acusó el pasado jueves a Isabel Rábago de atacarle y gritarle en las reuniones que mantenían antes de cada emisión, algo que esta negó. Miguel Ángel Nicolás apoyó a Rábago, diciendo que lo que contó el periodista es totalmente falso.

El responsable de corazón de Ya es mediodía volvió a criticar a Frigenti, asegurando que no es profesional que alguien cuente las cosas que pasan en la intimidad de un trabajo. Además, ha insistido en que no fue despedido, sino que se dejó de contar con él al concluir su contrato: "En televisión esto pasa todos los días y nadie se enfada porque no le den explicaciones", ha dicho con sorna.

Miguel Ángel Nicolás ofrece al novio de Frigenti un puesto en el Fresh

Fue entonces cuando Nicolás soltó una bomba que fue criticada por muchos seguidores del reality y que a buen seguro enfadará a Frigenti cuando se entere de la malvada maniobra que realizó el que fuera su jefe en Mediaset. De buenas a primeras, Miguel Ángel sorprendió a Nuha, novio y defensor en plató de Frigent, ofreciéndole la oportunidad de fichar por Ya es mediodía.

Hasta en dos ocasiones le soltó el tertuliano al canario que tenía que sentarse en el plató del 'fresh'. "Tienes que venir", le dijo al joven, que lo rechazó de inmediato. "No, no. A mí déjame de eso...", reaccionó con timidez la pareja del concursante. "Yo no voy a firmar nada", aseguró Nuha mientras Nicolás aseguraba que este le "recuerda al Frigenti inocente de cuando empezó".

