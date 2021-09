Cuántos años tiene Victoria Abril: la edad de la 'chica Almodóvar' que ahora concursa en 'Masterchef Celebrity 6'

Victoria Abril es una de las concursantes de Masterchef Celebrity. La actriz forma parte del casting de esta edición después de la polémica que protagonizó hace meses cuando se pronunció sobre el coronavirus con unas controvertidas declaraciones.

"Este programa es lo más difícil que he hecho en mi vida, en 50 años de carrera", reconoció Victoria Abril recientemente. Antes de concursar, "estaba deprimida, tenía una depresión profunda y ganas de morirme", ha explicó Abril, que estuvo "confinada en mi casa de Málaga" después de meses sin trabajar por la situación de su sector en Francia. "Cuando no trabajo, cuando no me refugio en una ficción, me vuelvo loca, sobre todo cuando la realidad no me gusta. A mí Masterchef me ha salvado la vida, ha sido mi terapia. Me ha devuelto la salud mental", indicó. Asimismo, dio las "gracias TVE por no haberme sacado del programa. Hubo un momento que parecía... pero aguantaron y me dejaron participar en esta edición".

¿Qué edad tiene Victoria Abril ('Masterchef Celebrity')?

Victoria Abril nació en Benajarafe (Málaga) el 4 de julio de 1959, por lo tanto, tiene 62 años. Debutó como actriz en la película Obsesión, de Francisco Lara Polop. A finales de los setenta, se hizo famosa por ser una de las azafatas de Un, dos, tres.

Más tarde, comenzó a trabajar en cine con Vicente Aranda, uno de los directores clave en su carrera, en películas como La muchacha de las bragas de oro, Tiempo de silencio, El Lute: camina o revienta, Amantes y Libertarias. El otro director que ha marcado su trayectoria es Pedro Almodóvar, con quien protagonizó ¡Átame!, uno de sus grandes éxitos, Tacones lejanos o Kika.

Lea también: Samantha Hudson ('Masterchef Celebrity'): "No vengo a dar ejemplo de nada ni a hacer reivindicación política"

Victoria Abril ha sido candidata en nueve ocasiones al Premio Goya. Lo ganó en 1995 por Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Yanes.

Entidades Victoria Abril actriz actriz