Omar Suárez carga contra Isabel Rábago: "Es la persona más traicionera que he conocido"

El pasado jueves Miguel Frigenti estallaba contra Isabel Rábago en la gala en directo de Secret Story: La casa de los secretos. El periodista acusó a su compañera de tratarle mal en el programa Ya es mediodía, y de haber intervenido para que él fuese despedido.

Tras estas declaraciones, colaboradores y compañeros tanto de Rábago como de Frigenti han aprovechado para posicionarse y dar su versión. El último en pronunciarse ha sido Omar Suárez, el reportero de Sálvame, acudió este sábado al Deluxe y dijo que Isabel Rábago es "la persona más traicionera" que ha conocido.

Lea también: Isabel Rábago se derrumba tras sufrir "amenazas de muerte": "Aquí me siento libre y muy segura"

"Yo era amigo de ella, fui a su boda, he compartido muchas horas en casa de Isabel Rábago, muchas confidencias y a mí me la jugó de la forma más sucia", explicaba el reportero. "Durante muchísimos años, todo el mundo me advertía y yo daba la cara por ella. No voy a contar detalles, porque forma parte de mi intimidad y vida privada, pero ha utilizado datos de mi vida privada e intimidad para asegurarse un puesto de trabajo en televisión", añadía.

Omar Suárez carga contra Isabel Rábago y la tacha de "traicionera"

Omar Suárez asegura que le traicionó cuando eran amigos y añade: "Me asombra que ella, que va de buena profesional y tan preparada, tenga que hacer esas cosas tan sucias para asegurarse un puesto de trabajo".

Lea también: Miguel Ángel Nicolás desvela al fin por qué 'despidió' a Miguel Frigenti de 'Ya es mediodía'

Alba Carrillo salió en defensa de su compañera en Ya es mediodía, diciendo que es una persona "íntegra, buena compañera y a mí nunca me ha fallado". "Ándate con ojo y pregúntate si alguna vez a ti te ha puesto a parir. En la profesión hay mucha gente que era amiga de Isabel Rábago y que se ha dejado de hablar con ella porque lo que ha hecho es traicionar", le recomendaba por su parte Omar Suárez en Sábado Deluxe.

Entidades Isabel Rábago Periodista Periodista