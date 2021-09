César Carballo, indignado con Santiago Abascal: "Que un líder político haga esto es una auténtica vergüenza"

Como cada sábado, La Sexta Noche reunió a sus colaboradores para abordar la evolución de la pandemia en España y fuera de nuestras fronteras. El médico urgenciólogo, César Carballo, se ha mostrado indignado durante la tertulia con el hecho de que Abascal no quisiera aclarar si se ha vacunado o no frente a la Covid-19.

Durante una entrevista con esRadio, a Santiago Abascal, líder político de Vox, le preguntaron si se había vacunado frente al coronavirus. "Yo no voy a contestar a esa pregunta. No te voy a contestar porque creo frente a todos los que han dicho que vacunarse es un acto de patriotismo o de amor...", ha respondido, mientras el periodista le interrumpía: "De eso no, pero un acto de salud publica, sí".

"¿Pero desde cuándo hay que declarar sobre asuntos de salud en público? Yo me niego", ha dicho tajante Abascal. Tras escuchar estas declaraciones, José Yélamo apuntaba en plató que no se entendía la respuesta del líder político: "¿Cuál es la intención? ¿Contentar a una parte de su electorado?".

César Carballo, indignado con Santiago Abascal: "Es una auténtica vergüenza"

"Es una auténtica vergüenza, que un líder político haga esto es una auténtica vergüenza cuando sabemos las miles de vidas que ha salvado la vacunación", ha manifestado Carballo, muy molesto. Así, el doctor ha defendido que "hay que dar ejemplo". "No es que tuviera que decirlo, es que lo mismo tenía que haber salido en televisión poniéndose la vacuna para dar ejemplo a sus seguidores. Hay mucha gente que le sigue, que le vota, que cree en él", ha expresado.

En la misma línea, el médico Julián Ezquerra ha destacado que "la vacuna no es política, la vacuna es otra cosa". "No hay que mezclar la ideología con una cosa que es tan importante, que ha salvado tantas millones de vidas", ha afirmado en el plató de La Sexta Noche.

