Los Mohedano y los Ortega Cano han hecho un homenaje a Rocío Jurado por el que sería su 77 cumpleaños este sábado, 18 de septiembre, en Chipiona. Este evento ha estado marcado por la ausencia de Rocío Carrasco y el retraso de Rocío Flores. Los colaboradores de Viva la vida también se han preguntado ¿por qué no ha acudido Ana María Aldón?.

"A mí lo que me llama la atención es que no vaya Ana María", ha apuntado Diego Arrabal, a quien la colaboradora ha contestado con cierto nerviosismo: "Lo que te llamaría la atención es que estuviese. No he ido nunca. No voy a ir porque tú lo digas".

Lea también: La durísima pregunta de Diego Arrabal a Ana María Aldón: "Lo estoy pasando mal"

"Ana, no te lo tomes como un ataque, pero yo pienso que tú tienes un peso y una estabilidad en esa familia. No me parecía raro que acompañases a tu marido", ha apuntado Terelu Campos. "No he ido nunca. No me parece oportuno presentarme yo allí. Ni hoy ni otros años atrás", confiesa Ana María Aldón. Y admite que, en alguna ocasión, se lo ha pedido la familia, pero ella siempre da la misma explicación: "No es que no me apetezca, es por respeto".

El comentario de José Antonio Avilés que hizo estallar a Ana María Aldón en 'Viva la vida'

Mientras la mujer de Ortega Cano explicaba sus razones por las que no acudía al homenaje de 'la más grande', José Antonio Avilés le ha soltado: "Sí es cierto que, si todos estos años no has ido, es normal que este tampoco aparezcas. Ahora, una cosa te digo. Yo tengo una información de por qué tu marido está guardando un silencio total".

Lea también: "Demanda a Rocío Carrasco": María Patiño responde a Ana María Aldón con un órdago

"Perdona, es que has tocado dos temas y no voy a permitir que sigas. Todos los años se hace una ofrenda floral, pero este año ha habido una reunión de toda la familia, que eso no se hace todos los años", ha empezado aclarando Ana María, mientras Avilés le interrumpía: "Eso lo han hecho por fastidiar un poquito".

Lea también: Alejandra Rubio, dolida con su tía Carmen Borrego tras llamarla "desquiciada": "No me lo esperaba"

"¿Pero a quién va a fastidiar? ¿A quién le fastidia? ¿A ti?", ha preguntado la diseñadora, visiblemente molesta. "Saben perfectamente que esa reunión es un bofetón de guante blanco a Rocío Carrasco. Queréis lavar la imagen de la familia Mohedano. No me da la gana. Son unos oportunistas", ha soltado el colaborador.

Lea también: Terelu Campos explota contra Edmundo Arrocet: "Tú me has nombrado a mí y yo ahora voy a entrar"

"¿Oportunista? ¿Tú vas a llamar oportunista a mi marido?", ha advertido Ana María. "Tu marido es el único que no pasea a Rocío Jurado por los platós de televisión, pero los Mohedano lo hacen siempre", soltaba el exconcursante de Supervivientes. "No voy a discutir al mismo nivel que tú. Que quedes tú por las nubes y yo por el suelo, no. Al final enfadáis a cualquiera", ha sentenciado la mujer del torero en Viva la vida.

Entidades José Antonio Avilés Colaborador de Viva la vida Colaborador de Viva la vida Ana María Aldón Concursante de Supervivientes 2020 Concursante de Supervivientes 2020