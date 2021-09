Alejandra Rubio, dolida con su tía Carmen Borrego tras llamarla "desquiciada": "No me lo esperaba"

El enfrentamiento público entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar. La semana pasada, en una charla con Jorge Javier Vázquez en el Deluxe, se dio a entender que Borrego llamaba a su sobrina "desquiciada" y "aprovechada". Este sábado, en Viva la vida, Rubio ha respondido a las palabras de su tía.

El programa que presenta Emma García recuperó el vídeo de las declaraciones de Carmen Borrego donde se refería a su sobrina así: "Quiero finiquitar esto, le pido que diga públicamente qué problema tiene conmigo, porque dice que lo sé y yo no lo sé. Yo soy la adulta, ella es una chica joven que parece que este rollo le está funcionando, pero a mí no me va".

"A mí me gustaría tener una tía tan desquiciada como tú", bromeó Jorge Javier, pero Carmen llevó el chiste más allá y lo convirtió en ataque hacia Alejandra: "A lo mejor está ella más desquiciada que yo".

Alejandra Rubio reacciona a las duras palabras de su tía Carmen Borrego

Después de repasar este fragmento de vídeo, Emma García ha pedido opinión a Rubio. "Estoy en una situación complicada, no esperaba las palabras de Carmen, no me suela afectar, suelo pasar, pero esta vez no me lo he tomado muy bien, me ha afectado más de lo normal", reconoce la colaboradora.

Ante la pregunta de por qué le ha afectado tanto esta vez, la nieta de María Teresa Campos ha dejado constancia de su hartazgo por la recurrente situación: "Porque me parece que se le ha ido de las manos, me parece innecesario. Quiero acabar este tema, ella también, pero parece que se le olvida, ¡es que es mi tía! Parece que la adulta soy yo".

Sobre la utilización de la polémica por parte de Alejandra para tener mas protagonismo, la hija de Terelu Campos ha respondido tajante: "A mí no me viene bien esto, le vendrá bien a ella, que tiene una edad y esto es lo que va a hacer en su vida, no yo", sentencia la joven.