Sorpresa en el estreno de 'La Voz' por la actuación de Álex, sobrino de Ana Obregón: así fue la gala

La Voz ha vuelto al prime time de Antena 3. El concurso musical ha estrenado este viernes, 17 de septiembre, su tercera edición en la cadena principal de Atresmedia. Los coaches de este año: Alejandro Sanz, Malú, Pablo Alborán y Luis Fonsi ya han sumado a los primeros talents de sus equipos.

Es la primera vez de Pablo Alborán en la famosa 'silla roja' de coach. El artista malagueño inauguró su participación en el programa llevándose a tres concursantes a su equipo en las primeras audiciones a ciegas. Toyemi, una joven de 20 años de origen nigeriano pero que vive en Cádiz. El segundo fue Javier Naranjo, un joven que había sido finalista en La voz kids en el quipo de Melendi. Y más tarde, Matías Albertengo, que interpretó Too much love will kill you de Queen.

La primera talent en sumarse al equipo de Alejandro Sanz fue Karina Pasian. Una joven de origen neoyorquino que vive en Barcelona y además, forma parte del grupo de coristas del propio Alejandro Sanz. El coach no tenía ni idea de que se presentaba a La Voz pero en cuánto la escuchó, no dudó en girar su sillón.

Así fue la primera gala de audiciones a ciegas de 'La voz' en Antena 3

La siguiente en incorporarse al equipo Sanz fue Inés Moraleda, una barcelonesa de 48 años que dobló los diálogos y canciones de Bella en la película La Bella y la Bestia. El paso de Carlos Galí por las audiciones a ciegas propiciaba el primer bloqueo de la edición. Luis Fonsi bloqueaba a Pablo Alborán y mientras tanto, Malú y Alejandro Sanz también se giraban para obtener la voz del talent. Tras una intensa lucha de coaches, Carlos Galí se ha sumaba al equipo Sanz. El barcelonés de 21 años cautivaba con una versión única del tema Guantanamera de Guitarricadelafuente.

Malú, por su parte, consiguió sumar dos talents a su equipo. Ezequiel Montoya, un sevillano de 23 años con un destacable arte sobre el escenario y Carmen Lillo, una madrileña de 21 años que causó el segundo bloqueo de la noche tras su interpretación de Don't start now de Dua Lipa.

Ainhoa de Asís inauguraba el equipo de Luis Fonsi. La joven gaditana de 26 años cautivaba al coach puertorriqueño tras interpretar una dulce versión del tema When I was your man de Bruno Mars. Greta Borszewski, una joven de 25 años que ha destacado por su inmensa originalidad cantando el tema Dance monkey de Tones and I, fue la segunda en sumarse al equipo Fonsi.

El estreno de la tercera edición de La voz arrancó con una noche llena de talento y sorpresas, entre ellas, la actuación de Álex García-Obregón, sobrino de la actriz Ana Obregón, y su interpretación de Wicked game de Chris Isaac. El joven aseguraba que no quiere ser conocido por su apellido sino por su música pero no logró pasar a la siguiente fase del concurso musical.

