El momento 'tierra, trágame' de un redactor de 'El Chiringuito': "Está a la altura de la situación del Barça"

El Chiringuito de jugones abordó este jueves, 16 de septiembre, la crisis del FC Barcelona tras su derrota en Champions. Darío Montero, redactor del programa, fue protagonista de la tertulia deportiva por un vídeo que realizó sobre el tema en el que las imágenes y el sonido no estaban sincronizados. El "error humano" del periodista desató las carcajadas de los colaboradores y de Josep Pedrerol en plató.

Inmediatamente el joven redactor entró en directo a pedir disculpas por los fallos técnicos del vídeo en cuestión: "Es un desastre. Técnicamente pido disculpas porque es lamentable. Está a la altura de la situación del Barça", aseguraba, abatido, Darío Montero.

Ante la humilde actitud del joven profesional, Josep Pedrerol le pedía que pusiera una nota a su vídeo. "Incalificable", afirmaba Darío. "Tampoco es eso, hijo, que se ha entendido perfectamente", le decía el propio presentador del programa, mientras él confesaba estar "fastidiado".

Unas horas después, Montero pudo hablar de lo ocurrido en Zapeando, donde Dani Mateo tenía el objetivo de "animarle". A tal efecto, conectaban con el redactor por videollamada. "¿Pensaste en que te iba a caer una bronca tremenda? ¿Te sorprendió que Pedrerol fuese tan comprensivo?", le preguntaba Quique Peinado. "No me esperaba bronca, porque el vídeo era tan desastroso y tan lamentable que no hacía ni falta. Tampoco esperaba la buena reacción de él. Cualquier persona, siendo jefe, se cabrea", contestaba el joven.

El equipo de Zapeando le ofrecía entonces un regalo al joven: el vídeo que editó con el problema de sincronización del audio arreglado. Sin embargo, Montero no se dio por satisfecho: "No, no está bien ese vídeo. Está bien en boca, pero el rótulo sigue estando descuadrado". "¡Al final me voy a alegrar de que te echen!", exclamó "indignado" Mateo.

