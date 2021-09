El tajante mensaje de José Luis Moreno a Glòria Serra en 'Equipo de investigación': "Estoy harto del tema"

Equipo de investigación estrenó este viernes, 17 de septiembre, una nueva temporada en La Sexta. El programa de reportajes que presenta Glòria Serra eligió la figura de José Luis Moreno y la polémica que le rodea sobre presuntos delitos de estafa como temática principal.

Tras ofrecer detalles sobre la vida y trayectoria profesional del productor, Serra se desplazó hasta la puerta de la residencia de José Luis Moreno para tartar de hablar con él en persona pero Moreno se negó a recibirles en su mansión.

"Hola, querido José Luis. No quiero presionarte porque sé que estas en una situación personal complicada y de ahí venía nuestra oferta para que puedas defender tu reputación o lo que tú consideres. De verdad, dale una vuelta", insistió la periodista, esta vez por teléfono.

El tajante mensaje de José Luis Moreno a Glòria Serra en 'Equipo de investigación'

La respuesta del productor de televisión llegó entonces a través de un audio: "Tenía muy buena disposición en colaborar con vosotros hasta que dos o tres colaboradores y amigos me han llamado para decirme que lo que intentáis es que hablen mal de mí y que les preguntáis si les he pagado o no", comenzó diciendo Moreno.

"Lo que sí te diría, por favor, es que lo hagáis (el reportaje) con un abogado porque son muchas las querellas que estoy poniendo", advirtió después. "Estoy harto del tema y sería muy triste tener que añadir una. Un saludo y gracias por tus mensajes", concluyó tajante el productor en su audio a Equipo de investigación.

