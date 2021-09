El escalofriante relato de Víctor Sandoval: "Mi primo abusó sexualmente de mí cuando yo tenía cinco años"

Sálvame anunció este viernes que Bárbara Rey se sentará en Sábado Deluxe para hablar de la confesión que hizo su hija Sofía Cristo en Secret Story. El pasado martes, la madre de la concursante se quedó totalmente en shock al escuchar cómo la DJ desvelaba que había sufrido abusos sexuales por parte de alguien del entorno de su familia cuando solo era una niña.

Los tertulianos de Telecinco analizaron cómo se suelen producir este tipo de actos: "Siempre es así. Siempre es en tu casa, en tu entorno... un familiar que piensas que no te va a hacer daño", explicó Víctor Sandoval antes de que Carlota Corredera recordara que su compañero sufrió una situación similar.

Lea también: Telecinco recupera Sálvame Tomate e incumple (tres días después) con el supuesto adelanto de su prime time

"Sí, yo en La Caja Deluxe, hace diez años, conté mi experiencia. Todos os escandalizasteis", confirmó el tertuliano antes de relatar de nuevo aquel terrible episodio que le acabaría marcando para siempre. "Mi primo abusó de mí cuando yo tenía cinco años. Para mí, en aquel momento, no era un abuso, era un juego", dijo el colaborador.

Víctor Sandoval relata los abusos sexuales que sufrió

"Yo así lo conté. Mis padres se enteraron porque yo quería seguir jugando a eso. Esto no ocurre solo una vez, suele ocurrir tres y cuatro o cinco veces durante mucho tiempo. Entonces, cuando vino mi otro primo, Vicentito, yo le digo que jugáramos a lo que jugaba con mi primo. Cuando le digo 'sácate el pito', él se va corriendo a mi tía Maruchi y le cuenta lo que pasa. Esta se lo cuenta a mi madre", rememoró Sandoval.

Lea también: Sálvame recupera a Carlos Lozano como colaborador tras preguntar a la audiencia sobre su fichaje

"Yo tenía cinco años, me metía en el baño, que era muy pequeño y me decía que no le dijera a mis padres a lo que jugábamos", continuó mientras Alcayde le preguntaba si le quedaron secuelas psicológicas de aquello. "Eran los años 70, no es como ahora. Mi madre le dijo a mi tía que llevara a mi primo al médico, porque no era normal lo que estaba haciendo y las hermanas discuten", prosiguió. "Hay que tener cuidado porque estas personas lo pueden repetir", advirtió el tertuliano, que reconoció que el "gran problema" es que eso lo intentó imitar con sus compañeros de colegio.

Entidades Víctor Sandoval Presentador Presentador